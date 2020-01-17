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«Осеннюю историю» по пьесе Альдо Николаи показали театралам и журналистам

17.01.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

19 января 2020 года Брестский академический театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Осенняя история» по пьесе Альдо Николаи. 17 января новую работу режиссера-постановщика Александра Козака смотрели актеры, театралы, журналисты.

«Осеннюю историю» по пьесе Альдо Николаи показали театралам и журналистам

Когда сцена и зритель разделены только воображаемой границей, актеры – на расстоянии вытянутой руки, спектакль приобретает камерное звучание. Старики на скамеечке сидят совсем рядом, обсуждая здоровье, жизнь, детей, мировые проблемы. Возмущаясь и негодуя, радуясь чему-то или вспоминая молодые годы, пряча лысину под бейсболкой или прикрывая густую седую шевелюру неизменной шляпой…

«Осеннюю историю» по пьесе Альдо Николаи показали театралам и журналистам

Больно, когда дети хотят отправить в дом престарелых, а бывшие коллеги не замечают, проходя мимо. Хорошо, когда случайно знакомство в сквере помогает найти друга-приятеля, готового угостить карамелькой, составить компанию за бокалом вина или увезти к морю…

«Осеннюю историю» по пьесе Альдо Николаи показали театралам и журналистам

И пусть старость – не радость, но улыбающаяся женщина на новом самокате заставляет почувствовать себя молодым и интересным мужчиной. Хочется немного прихвастнуть о себе, немного приударить за ней.

«Осеннюю историю» по пьесе Альдо Николаи показали театралам и журналистам

Все, как в соседнем сквере. Только имена – испанские. А актеры наши – Михаил Метлицкий, Тамара Левчук, Николай Маршин.

«Осеннюю историю» по пьесе Альдо Николаи показали театралам и журналистам

«Осеннюю историю» по пьесе Альдо Николаи показали театралам и журналистам

«Осеннюю историю» по пьесе Альдо Николаи показали театралам и журналистам

«Осеннюю историю» по пьесе Альдо Николаи показали театралам и журналистам

 
Теги: знакомства
 
 
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  19 января 2020 года Брестский академический театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Осенняя история» по пьесе Альдо Николаи. 17 января новую работу...
 
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