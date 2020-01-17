«Осеннюю историю» по пьесе Альдо Николаи показали театралам и журналистам

Источник материала: Виртуальный Брест

19 января 2020 года Брестский академический театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Осенняя история» по пьесе Альдо Николаи. 17 января новую работу режиссера-постановщика Александра Козака смотрели актеры, театралы, журналисты.





Когда сцена и зритель разделены только воображаемой границей, актеры – на расстоянии вытянутой руки, спектакль приобретает камерное звучание. Старики на скамеечке сидят совсем рядом, обсуждая здоровье, жизнь, детей, мировые проблемы. Возмущаясь и негодуя, радуясь чему-то или вспоминая молодые годы, пряча лысину под бейсболкой или прикрывая густую седую шевелюру неизменной шляпой…





Больно, когда дети хотят отправить в дом престарелых, а бывшие коллеги не замечают, проходя мимо. Хорошо, когда случайно знакомство в сквере помогает найти друга-приятеля, готового угостить карамелькой, составить компанию за бокалом вина или увезти к морю…





И пусть старость – не радость, но улыбающаяся женщина на новом самокате заставляет почувствовать себя молодым и интересным мужчиной. Хочется немного прихвастнуть о себе, немного приударить за ней.





Все, как в соседнем сквере. Только имена – испанские. А актеры наши – Михаил Метлицкий, Тамара Левчук, Николай Маршин.















