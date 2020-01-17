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Последствия тумана: сегодня в Бресте в течение 10 минут в ДТП попали семь автомобилей

17.01.2020 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Последние недели в городе держалась погода, близкая по своему характеру к первой половине марта. В результате этого водители расслабились и забыли о зимнем стиле вождения. Однако погода, учитывая сезон, меняется часто.

Последствия тумана: сегодня в Бресте в течение 10 минут в ДТП попали семь автомобилей

Температурные перепады способствует тому, что на дорогах образуются гололед и гололедица. При охлаждении воздуха – туман. Все это провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Как это и произошло сегодня утром. Город окутал туман, дорога стала скользкой, а многие автолюбители не были готовы к вождению в сложных погодных условиях.

Последствия тумана: сегодня в Бресте в течение 10 минут в ДТП попали семь автомобилей


Около восьми утра на улице Лейтенанта Рябцева, напротив дома № 29/1, произошло три ДТП с участием семи автомобилей. Брестчанка, 1984 года рождения, управляя автомобилем марки «Киа», совершила столкновение с автомобилем марки «Ровер» под управлением местного жителя, 1981 года рождения. В результате дорожной аварии «Ровер» отбросило вправо, и он столкнулся с автомобилем «Ауди» (двигался попутно в соседней полосе), за рулем которого находился мужчина, 1984 года рождения.

Последствия тумана: сегодня в Бресте в течение 10 минут в ДТП попали семь автомобилей

От удара «Ауди» съехал с полосы движения на тротуар. В эту цепочку дорожных аварий попали еще четыре автомобиля: «Рено», «Шкода», «Ауди» и «Фольксваген». Благодаря тому, что все участники этих ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, никто не пострадал. Только транспортные средства получили механические повреждения.

Последствия тумана: сегодня в Бресте в течение 10 минут в ДТП попали семь автомобилей


Уважаемые водители! Госавтоинспекция области напоминает, что в сложившихся погодных условиях нужно быть крайне осторожными и внимательными. Выбирайте минимальную скорость движения при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Последствия тумана: сегодня в Бресте в течение 10 минут в ДТП попали семь автомобилей

Двигаясь по проезжей части, соблюдайте дистанцию до впереди идущего транспорта, используйте противотуманные фары, обязательно наличие зимнего типа шин.

Последствия тумана: сегодня в Бресте в течение 10 минут в ДТП попали семь автомобилей

Избегайте резких действий и маневров, исключите ненужные перестроения, опережения и особенно обгоны.

 
 
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  Последние недели в городе держалась погода, близкая по своему характеру к первой половине марта. В результате этого водители расслабились и забыли о зимнем...
 
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