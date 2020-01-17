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Последствия тумана: сегодня в Бресте в течение 10 минут в ДТП попали семь автомобилей
17.01.2020 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Последние недели в городе держалась погода, близкая по своему характеру к первой половине марта. В результате этого водители расслабились и забыли о зимнем стиле вождения. Однако погода, учитывая сезон, меняется часто.
Температурные перепады способствует тому, что на дорогах образуются гололед и гололедица. При охлаждении воздуха – туман. Все это провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Как это и произошло сегодня утром. Город окутал туман, дорога стала скользкой, а многие автолюбители не были готовы к вождению в сложных погодных условиях.
От удара «Ауди» съехал с полосы движения на тротуар. В эту цепочку дорожных аварий попали еще четыре автомобиля: «Рено», «Шкода», «Ауди» и «Фольксваген». Благодаря тому, что все участники этих ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, никто не пострадал. Только транспортные средства получили механические повреждения.
Двигаясь по проезжей части, соблюдайте дистанцию до впереди идущего транспорта, используйте противотуманные фары, обязательно наличие зимнего типа шин.
Избегайте резких действий и маневров, исключите ненужные перестроения, опережения и особенно обгоны.
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Последние недели в городе держалась погода, близкая по своему характеру к первой половине марта. В результате этого водители расслабились и забыли о зимнем...
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