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Бросила карьеру, ребенка и собственную мать. Факты о непростой жизни актрисы Виктории Федоровой

18.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дочь известной советской актрисы и американского дипломата, она обладала неземной красотой и талантом. Однако ни внешность, ни успехи в кинематографе не сделали Викторию Федорову счастливой. Детство она провела в ссылке, отца большую часть жизни не знала, а ее мать, Зоя Федорова, стала жертвой загадочного (и до сих пор не раскрытого) убийства.

О том, почему Виктория забросила успешную карьеру в кино, уехала в Америку и не вернулась в СССР даже на похороны собственной матери, рассказываем в день рождения актрисы.


Зимой 1945-го советская актриса Зоя Федорова познакомилась с американским атташе Джексоном Тейтом. Закрутился роман, и вскоре Зоя забеременела. Однако сообщить об этом возлюбленному не успела: его выслали из СССР на родину без объяснения причин. Актрису перед этим предусмотрительно отправили на гастроли в Крым.

Когда Федорова узнала, что Тейта отправили в Штаты, сразу поняла, что к чему. В попытках скрыть факт беременности от иностранца, Зоя согласилась на брак со знакомым композитором Александром Рязановым. Однако это не помогло: вскоре после рождения их с Джексоном дочери Виктории актрису арестовали «за шпионаж» и отправили в ссылку на 25 лет.

Маленькая Вика осталась с сестрой Зои Александрой. Вместе с ней и ее детьми девочка отправилась в Казахстан: туда Александру сослали как сестру врага народа. В небольшом селе Федоровы прожили 8 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Легенды Советского Кино

 
 
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