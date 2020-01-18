В Лондоне продали золотой соверен за $1,3 млн





Это одна из двух монет с изображением Эдуарда VIII, которые находятся в частных коллекциях





Новый владелец золотой монеты достоинством 1 фунт стерлингов заплатил за нее в миллион раз больше ее номинала.





По словам коллекционера, пожелавшего не называть своего имени, он не мог упустить возможность, которая предоставляется раз в жизни, и не привезти из США на родину монету с изображением Эдуарда VIII.





Всего было выпущено шесть таких монет. Монета с изображением Эдуарда VIII никогда не поступала в массовую чеканку и, соответственно, не была в обращении.



