ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лондоне продали золотой соверен за $1,3 млн

18.01.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Соверен с изображением короля Эдуарда VIII был продан в США частному коллекционеру за 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). Он стал, таким образом, самой дорогой монетой в истории Британии.


Это одна из двух монет с изображением Эдуарда VIII, которые находятся в частных коллекциях

Новый владелец золотой монеты достоинством 1 фунт стерлингов заплатил за нее в миллион раз больше ее номинала.

По словам коллекционера, пожелавшего не называть своего имени, он не мог упустить возможность, которая предоставляется раз в жизни, и не привезти из США на родину монету с изображением Эдуарда VIII.

Всего было выпущено шесть таких монет. Монета с изображением Эдуарда VIII никогда не поступала в массовую чеканку и, соответственно, не была в обращении.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соверен с изображением короля Эдуарда VIII был продан в США частному коллекционеру за 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). Он стал, таким образом, самой дорогой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чикаго занесло: отменены более 800 рейсов в аэропортах из-за сильного снегопада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика