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В Лондоне продали золотой соверен за $1,3 млн
Источник материала: Партизан
Соверен с изображением короля Эдуарда VIII был продан в США частному коллекционеру за 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). Он стал, таким образом, самой дорогой монетой в истории Британии.
Это одна из двух монет с изображением Эдуарда VIII, которые находятся в частных коллекциях
Новый владелец золотой монеты достоинством 1 фунт стерлингов заплатил за нее в миллион раз больше ее номинала.
По словам коллекционера, пожелавшего не называть своего имени, он не мог упустить возможность, которая предоставляется раз в жизни, и не привезти из США на родину монету с изображением Эдуарда VIII.
Всего было выпущено шесть таких монет. Монета с изображением Эдуарда VIII никогда не поступала в массовую чеканку и, соответственно, не была в обращении.
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Соверен с изображением короля Эдуарда VIII был продан в США частному коллекционеру за 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). Он стал, таким образом, самой дорогой...
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