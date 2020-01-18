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Батлеечный спектакль на Рождественский сюжет показали в музее Бреста
18.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
17 января 2020 года в филиале «Спасенные художественные ценности» прошел детский спектакль «Сестрица Алёнушка, братец Иванушка и персидский купец Артабан».
Руководитель театрального кружка СШ№33 Ольга Пешко и ее ученики показали необычный батлеечный спектакль на Рождественский библейский сюжет, рассказали посетителям музея притчу о трех кедрах.
Дети всегда любили кукольные представления. Маленькие зрители смогли комфортно устроиться прямо на полу. Взрослые – на банкетках стульях и креслах.
В зале сверкала Рождественская Звезда, согревала живым огнем горящая свеча. Улыбающийся ангел с белыми крыльями.
Неподдельный интерес в глазах зрителей. Необычные куклы, передвигающиеся внутри двухэтажной батлейки. Живые звуки скрипки – чтобы зрители забыли о смене декораций.
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17 января 2020 года в филиале «Спасенные художественные ценности» прошел детский спектакль «Сестрица Алёнушка, братец Иванушка и персидский купец Артабан». ...
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