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Батлеечный спектакль на Рождественский сюжет показали в музее Бреста

18.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

17 января 2020 года в филиале «Спасенные художественные ценности» прошел детский спектакль «Сестрица Алёнушка, братец Иванушка и персидский купец Артабан».

Батлеечный спектакль на Рождественский сюжет показали в музее Бреста

Руководитель театрального кружка СШ№33 Ольга Пешко и ее ученики показали необычный батлеечный спектакль на Рождественский библейский сюжет, рассказали посетителям музея притчу о трех кедрах.

Батлеечный спектакль на Рождественский сюжет показали в музее Бреста

Дети всегда любили кукольные представления. Маленькие зрители смогли комфортно устроиться прямо на полу. Взрослые – на банкетках стульях и креслах.

Батлеечный спектакль на Рождественский сюжет показали в музее Бреста

В зале сверкала Рождественская Звезда, согревала живым огнем горящая свеча. Улыбающийся ангел с белыми крыльями.

Неподдельный интерес в глазах зрителей. Необычные куклы, передвигающиеся внутри двухэтажной батлейки. Живые звуки скрипки – чтобы зрители забыли о смене декораций.

 
 
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  17 января 2020 года в филиале «Спасенные художественные ценности» прошел детский спектакль «Сестрица Алёнушка, братец Иванушка и персидский купец Артабан». ...
 
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