Батлеечный спектакль на Рождественский сюжет показали в музее Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

17 января 2020 года в филиале «Спасенные художественные ценности» прошел детский спектакль «Сестрица Алёнушка, братец Иванушка и персидский купец Артабан».





Руководитель театрального кружка СШ№33 Ольга Пешко и ее ученики показали необычный батлеечный спектакль на Рождественский библейский сюжет, рассказали посетителям музея притчу о трех кедрах.





Дети всегда любили кукольные представления. Маленькие зрители смогли комфортно устроиться прямо на полу. Взрослые – на банкетках стульях и креслах.





В зале сверкала Рождественская Звезда, согревала живым огнем горящая свеча. Улыбающийся ангел с белыми крыльями.

Неподдельный интерес в глазах зрителей. Необычные куклы, передвигающиеся внутри двухэтажной батлейки. Живые звуки скрипки – чтобы зрители забыли о смене декораций.