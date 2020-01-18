В Дрогичине теперь два детских дома семейного типа

Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественное открытие второго по счету детского дома семейного типа совпало с празднованиями 80-летия Дрогичинского района. Приемные родители Наталья и Николай Каминские и их семеро детей (четверо из них приемные) – счастливые новоселы. Семья будет жить в благоустроенном двухэтажном доме по ул. Ленина.





В Брестской области в настоящее время функционирует 52 детских дома семейного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых проживают 356 детей.











