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Сейчас вылетит… дрон! Почему Ваську-пилота знают все брестчане?

18.01.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Снимки, сделанные Васькой-пилотом, ежедневно собирают в интернете сотни лайков. Описать стиль жизни Василия Пошелюка можно строчками из известной песни, звучавшей некогда в передаче «Сам себе режиссер». Правда, малость переделанными, потому вместо видеокамеры наш герой всегда с собой берет… квадрокоптер.

Сейчас вылетит… дрон! Почему Ваську-пилота знают все брестчане?

Сегодня Василий Пошелюк известен многим брестчанам под ником Васька-пилот. Его фото и видео, сделанные при помощи дрона на высоте птичьего полета, ежедневно публикуют многие интернет-ресурсы, где они собирают тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев. При все при этом Василий скромно называет себя фотографом-любителем и до сих пор удивляется, когда вокруг очередного его снимка возникает резонанс.

– На самом деле в Бресте у многих есть квадрокоптеры. Я лично знаю человек 12, которые владеют не какими-нибудь там игрушечными дронами, а именно дорогостоящими аппаратами, при помощи которых можно производить профессиональную фото- и видеосъемку. Почему же именно мои снимки снискали такую большую популярность – для самого загадка, – пожимает плечами фотограф. – Я никогда не гнался за подписчиками и даже не слежу за их точным количеством у себя в инстаграме.

Сейчас вылетит… дрон! Почему Ваську-пилота знают все брестчане?

Фото- и видеосъемкой Василий увлекся лет пять назад: ему доверили вести онлайн-трансляцию богослужений в одной из брестских церквей. Спустя время, когда интерес к обычному фотоаппарату немного поостыл, решил попробовать поснимать на квадрокоптер. Купил одну из самых простеньких и дешевых моделей, получил разрешение на полеты – и уже просто не смог спуститься с небес на землю: новое увлечение зацепило всерьез и надолго.

– Меня всегда почему-то тянуло на высоту, – смеется он. – Как и многие мальчишки, в детстве нравилось запускать игрушечные самолетики. А когда уже во взрослом возрасте представился шанс полетать на дельтаплане, не раздумывая, воспользовался им. Я не боюсь, а, наоборот, очень люблю самолеты, даже умудряюсь на борту проспать посадку.

Вероятно, поэтому аэросъемка, открывающая возможность посмотреть на привычные места с не совсем обычного ракурса – сверху вниз, оказалась очень притягательной для Василия. Немного «полетав», он начал предъявлять всё больше претензий к качеству фотографий. Поэтому было решено сменить аппарат на более серьезный. Стоимость своего верного «спутника» Васька-пилот не скрывает: сегодня такая модель стоит в пределах полутора тысяч долларов.

Сейчас вылетит… дрон! Почему Ваську-пилота знают все брестчане?

– Делая первые снимки, я не собирался адресовать их широкой аудитории. Фотографировал для себя, в свое удовольствие, – рассказывает он Zarya.by. – Затем начал выкладывать в интернет. Сперва только во «ВКонтакте», но жена посоветовала завести аккаунт и в инстаграме, который по своей популярности начал опережать другие соцсети.

Из фотографий-«первенцев» самый большой отклик, вспоминает Василий, получил снимок Свято-Воскресенского собора в Бресте, который дрон запечатлел на фоне заходящего солнца. Также большой резонанс в сети вызвала фотография Черного озера, которое расположено в Брестском районе неподалеку от знаменитого Белого. Живописный снимок «облетел» даже европейские интернет-издания.

Сейчас вылетит… дрон! Почему Ваську-пилота знают все брестчане?

Сейчас вылетит… дрон! Почему Ваську-пилота знают все брестчане?

– Есть фотографии, которые не собрали множество лайков, но мне они по-особому дороги. Чтобы сделать некоторые снимки, приходилось выжидать по месяцу-два, а то и больше, пытаясь поймать нужный свет или ракурс, – признается он. – Больше всего я «охотился» за фотографией новостроек напротив «Короны»: полгода ждал ракурс! У меня была просто идея фикс – снять дома так, чтобы в отражениях окон было продолжение неба, а сами здания казались прозрачными.

Сейчас вылетит… дрон! Почему Ваську-пилота знают все брестчане?

Что попадет в кадр, обычно Василий решает самостоятельно, но в последнее время подсказывают и подписчики. Так было, например, с одной из последних съемок, когда фотографу сразу несколько человек «сосватали» эффектную локацию – красиво подсвеченное здание «Брестжилстроя».

Бывает, сюжет будущего снимка или видео Василий вынашивает по нескольку дней, но чаще всего он вырисовывается спонтанно, во время прогулок с семьей по городу: увидел «фотогеничное» место – и тут же запустил в небо квадрокоптер. Самые любимые «съемочные площадки» фотографа – это бывший Суворовский мост и набережная Мухавца.

– Обычно дрон проводит в воздухе до 27 минут, поднимаясь на высоту до ста метров – это разрешенный максимум, – поясняет он. – Раньше всегда «гонял» его, пока не сядет батарейка, делая до 60 снимков за один раз. Но, когда мой архив достиг 500 гигабайтов, понял, что можно ограничиться 15 – 20 фотографиями. И теперь заряда батареи мне хватает на 2 – 3 полета.

Идеальные условия для аэросъемки – это плюсовая температура, отсутствие осадков и тумана. Но, конечно, в погоне за красивыми кадрами даже при соблюдении всех этих пунктиков могут возникнуть внештатные ситуации.

– Случается, пропадает связь с дроном, что, конечно, заставляет поволноваться, пока он не вернется домой, – говорит Василий. – Но самую большую опасность для квадрокоптера представляют столкновения с проводами или ветками. За все время у меня было всего лишь несколько случаев падения дрона. И каждый раз, за что я ей очень благодарен, моя жена очень подбадривала меня: «Ничего, отремонтируем!».

Сейчас вылетит… дрон! Почему Ваську-пилота знают все брестчане?

Супруга Наталья не только поддерживает увлечение Василия аэросъемкой, но и выступает главным его критиком. Все свои снимки фотограф всегда первым делом представляет жене на рецензию: что она одобрила – то и загружается в соцсети.

– Для меня Наташино мнение самое авторитетное. А вот на критику в интернете я давно уже не реагирую. Всем же не докажешь, что это не фотошоп. Для обработки своих снимков я пользуюсь стандартной программой в телефоне, причем максимум одним пресетом. Поначалу таким комментаторам, которые пытались уличить меня в обмане, сбрасывал свои исходники, которые мало чем отличаются от того, что они видят в итоге. Но потом просто перестал на всё это обращать внимание.

Сейчас вылетит… дрон! Почему Ваську-пилота знают все брестчане?

Самым большим признанием на сегодняшний момент Василий считает участие в первой для себя фотовыставке. Его работы можно было увидеть в экспозиции «Брест. 1000 лет. Фотообраз».

– Меня позвал там поучаствовать мой хороший друг Алексей Погожев. А в результате на выставке я совершенно неожиданно получил еще одно заманчивое предложение – слетать в Грузию, чтобы с высоты птичьего полета поснимать и там. Это был незабываемый и бесценный опыт: я проехал 1000 километров на машине по Закавказью, фотографируя строящиеся объекты! Заказчики остались довольны работой и пообещали пригласить меня еще раз.

Коммерческих предложений у Васьки-пилота сегодня хватает: он снимает недвижимость, которую собираются выставить на продажу, фотографирует свадьбы и другие торжественные мероприятия, также его работы часто используются как иллюстрации к книгам. Благодаря таким проектам постепенно расширяется и география съемок: дрон Васьки-пилота взлетает в небо уже не только над Брестом, но и за его пределами, в том числе и над родным Пинском.

– Сам я пинчанин, – улыбается фотограф. – В Бресте учился в политехническом колледже, а потом на заочке в БрГТУ. С будущей женой познакомился в церкви. Так и обрел здесь свою семью. Сегодня у нас с Наташей двое сыновей: Даниил и Тимофей.

Сейчас вылетит… дрон! Почему Ваську-пилота знают все брестчане?

По специальности Василий Пошелюк – радиотехник. И ей он не изменяет: работает в мастерской по ремонту телефонов, планшетов и ноутбуков, стены которой не так давно украсил несколькими своими фотографиями, снятыми на квадрокоптер. Многие клиенты, завидев знакомые кадры, чуть ли не с порога восклицают: «Да это же Васька-пилот!».

– Конечно, не может не радовать, что люди знают мои работы, – немного смущается фотограф. – Но больше всего меня удивляют признания «коллег». Оказывается, многих из них сегодня принимают за Ваську-пилота. Если дрон в небе – значит, это обязательно Васька летает…

 
Теги: Брест
 
 
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  Снимки, сделанные Васькой-пилотом, ежедневно собирают в интернете сотни лайков. Описать стиль жизни Василия Пошелюка можно строчками из известной песни,...
 
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