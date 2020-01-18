Рождественские встречи ветеранов педагогического труда Московского района Бреста прошли в СШ № 28

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиция проведения встреч ветеранов педагогического труда в средней школе № 28 Бреста существует уже 15 лет. И учащиеся, и педагоги школы всегда очень ответственно подходят к организации мероприятия. Ведь ветераны педагогического труда, как отметил в приветственном слове директор школы Александр Александрович Лазарук, это те, кто не только хранит верность учреждению образования, но и при необходимости может включиться в образовательный процесс и поддержать коллег и руководство.





В этот субботний день, 18 января, накануне праздника Крещения, в уютной столовой школы № 28 собрались гости – ветераны педагогического труда Московского района Бреста. Им была предложена яркая, вызывающая исключительно позитив и светлые эмоции программа, каждый из номеров которой был украшением мероприятия.





И красочные колядки с Козой и задорным Медведем, подготовленные учащимися школы под руководством учителя музыки, настоящего энтузиаста и мастера своего дела Галины Семёновны Свинтиловой, и зажигательные танцы от юных (и не только!) цыганок и молодых педагогов, и душевные песни в исполнении нынешних и бывших учителей 28-ой школы: Марины Михайловны Радковец, Людмилы Михайловны Климук, Татьяны Павловны Дмитрук, Марины Фёдоровны Кобринец и др.