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Рождественские встречи ветеранов педагогического труда Московского района Бреста прошли в СШ № 28

18.01.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиция проведения встреч ветеранов педагогического труда в средней школе № 28 Бреста существует уже 15 лет. И учащиеся, и педагоги школы всегда очень ответственно подходят к организации мероприятия. Ведь ветераны педагогического труда, как отметил в приветственном слове директор школы Александр Александрович Лазарук, это те, кто не только хранит верность учреждению образования, но и при необходимости может включиться в образовательный процесс и поддержать коллег и руководство.

Рождественские встречи ветеранов педагогического труда Московского района Бреста прошли в СШ № 28

В этот субботний день, 18 января, накануне праздника Крещения, в уютной столовой школы № 28 собрались гости – ветераны педагогического труда Московского района Бреста. Им была предложена яркая, вызывающая исключительно позитив и светлые эмоции программа, каждый из номеров которой был украшением мероприятия.

Рождественские встречи ветеранов педагогического труда Московского района Бреста прошли в СШ № 28

И красочные колядки с Козой и задорным Медведем, подготовленные учащимися школы под руководством учителя музыки, настоящего энтузиаста и мастера своего дела Галины Семёновны Свинтиловой, и зажигательные танцы от юных (и не только!) цыганок и молодых педагогов, и душевные песни в исполнении нынешних и бывших учителей 28-ой школы: Марины Михайловны Радковец, Людмилы Михайловны Климук, Татьяны Павловны Дмитрук, Марины Фёдоровны Кобринец и др.

 
Теги: Брест
 
 
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  Традиция проведения встреч ветеранов педагогического труда в средней школе № 28 Бреста существует уже 15 лет. И учащиеся, и педагоги школы всегда очень...
 
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