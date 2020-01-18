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Исследование Comparitech: Беларусь в топ-10 стран с жёсткой интернет-цензурой

18.01.2020 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британская исследовательская компания Comparitech составила рейтинг стран с наиболее жёсткой цензурной в интернете. Беларусь попала в 10-ку худших.

Список возглавила Северная Корея, которая набрала 10 из 10 возможных баллов. Чем выше балл, тем хуже, по мнению аналитиков, обстоит ситуация с цензурой. Всего впереди Беларуси оказалось только 5 стран: 9 очков у Китая, по 8 — у России, Ирана и Туркменистана.

Рейтинг составлялся по 5 критериям, таким как ограничение или блокировка торрентов, порнографии, политических СМИ, соцсетей и VPN-сервисов. Авторы составили карты по каждому из них.

Беларусь получила 7 баллов — столько же, сколько Турция, Пакистан, Оман, ОАЭ и Эритрея. В этой группе стран исследователи отметили схожие подходы к интернет-цензуре: здесь блокируется или запрещена порнография, сильной цензуре подвергаются политические СМИ и ограничиваются VPN-ы (кроме Пакистана и Эритреи).
 
 
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Британская исследовательская компания Comparitech составила рейтинг стран с наиболее жёсткой цензурной в интернете. Беларусь попала в 10-ку худших.
 
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