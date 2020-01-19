Поздравление председателя Миноблисполкома с Днем спасателя

Слова вашего девиза – «Профессионализм, честь и отвага» – в полной мере отражают главные качества, присущие спасателям Минщины. Каждый день вы приходите на помощь людям, попавшим в беду, ликвидируете аварии и пожары, последствия природных катаклизмов, проводите огромную работу по профилактике чрезвычайных ситуаций.
Дело, которому вы посвятили жизнь, требует от вас постоянной концентрации сил, готовности в любой момент подвергнуть себя опасности.
Это вызывает глубокое уважение общества к вашей службе.
Желаю всем вам, а также ветеранам МЧС, и впредь достойно нести почетное звание спасателя.
Крепкого вам здоровья, благополучия, понимания и поддержки близких людей. С праздником!
Председатель Минского областного исполнительного комитета А.Г. Турчин.