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Поздравление председателя Миноблисполкома с Днем спасателя

19.01.2020 — Разное | Крупскi веснiк (Крупки)  
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Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Уважаемые сотрудники службы спасения Минской области! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Слова вашего девиза – «Профессионализм, честь и отвага» – в полной мере отражают главные качества, присущие спасателям Минщины. Каждый день вы приходите на помощь людям, попавшим в беду, ликвидируете аварии и пожары, последствия природных катаклизмов, проводите огромную работу по профилактике чрезвычайных ситуаций.

Дело, которому вы посвятили жизнь, требует от вас постоянной концентрации сил, готовности в любой момент подвергнуть себя опасности.

Это вызывает глубокое уважение общества к вашей службе.

 Желаю всем вам, а также ветеранам МЧС, и впредь достойно нести почетное звание спасателя.

Крепкого вам здоровья, благополучия, понимания и поддержки близких людей. С праздником!

Председатель Минского областного исполнительного комитета А.Г. Турчин.

 
 
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Уважаемые сотрудники службы спасения Минской области! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Слова вашего девиза –...
 
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