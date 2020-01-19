ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Член Совета Республики Владимир Хроленко провёл приём граждан

19.01.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Член Совета Республики Владимир Хроленко провёл приём граждан

Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Хроленко 9 января провел личный прием граждан и прямую телефонную линию с жителями Пинского района. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал помощник сенатора Юрий Бушик.

К парламентарию обратился пенсионер с просьбой посодействовать в получении документов о пожаробезопасности жилого дома. Заключение МЧС необходимо сыну обратившегося для последующего решения семейно-бытовых и хозяйственных вопросов. Владимир Хроленко уточнил обстоятельства дела с участием должностных лиц компетентных служб района, разъяснил мужчине порядок прохождения соответствующей административной процедуры.

Член Совета Республики пообещал, что к ситуации подключатся специалисты Пинского ГРОЧС, которые выедут на место и детально во всем разберутся. В ведомство направлено официальное обращение сенатора.

Владимир Хроленко отметил, что Постоянной комиссией Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам ведется законодательная деятельность над Кодексом Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Кодекс призван обобщить национальное законодательство в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и обеспечить комплексное правовое регулирование общественных отношений в указанных сферах. В конце года состоялось общественное обсуждение проекта правового акта. Проект предусматривает упорядочение отношений в архитектуре и строительстве, их развитие и упрощение, минимизацию административных процедур и вмешательства государственных органов в строительную деятельность.

Напомним, известен график приёма граждан на 2020 год членом Совета Республики Владимиром Хроленко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Хроленко 9 января провел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор Xiaomi Mi Band 4: цены, характеристики, отзывы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика