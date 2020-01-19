Член Совета Республики Владимир Хроленко провёл приём граждан

Источник материала: Полесская правда





Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Хроленко 9 января провел личный прием граждан и прямую телефонную линию с жителями Пинского района. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал помощник сенатора Юрий Бушик.

К парламентарию обратился пенсионер с просьбой посодействовать в получении документов о пожаробезопасности жилого дома. Заключение МЧС необходимо сыну обратившегося для последующего решения семейно-бытовых и хозяйственных вопросов. Владимир Хроленко уточнил обстоятельства дела с участием должностных лиц компетентных служб района, разъяснил мужчине порядок прохождения соответствующей административной процедуры.

Член Совета Республики пообещал, что к ситуации подключатся специалисты Пинского ГРОЧС, которые выедут на место и детально во всем разберутся. В ведомство направлено официальное обращение сенатора.

Владимир Хроленко отметил, что Постоянной комиссией Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам ведется законодательная деятельность над Кодексом Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Кодекс призван обобщить национальное законодательство в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и обеспечить комплексное правовое регулирование общественных отношений в указанных сферах. В конце года состоялось общественное обсуждение проекта правового акта. Проект предусматривает упорядочение отношений в архитектуре и строительстве, их развитие и упрощение, минимизацию административных процедур и вмешательства государственных органов в строительную деятельность.