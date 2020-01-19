Интерес к новым смартфонам падает во всем мире, растут покупки б/у гаджетов

Источник материала: Вороновская газета





Почти на 18% выросли продажи бывших в употреблении смартфонов в прошлом году, сообщили в исследовательской компании International Data Corporation.

Спрос на подержанные гаджеты резко вырос во всем мире, включая рынки развитых стран, в том числе США, подчеркнули эксперты. Такая тенденция наблюдается на фоне падения потребительского интереса к новинкам рынка, отметили в IDC.

Если в 2018 году на мировом рынке было официально зарегистрировано около 176 млн фактов продажи б/у смартфонов , то в течение прошлого года — уже 206,7 млн.

Эксперты полагают, что рост продолжится. Одной из ключевых причин станет то, что по мере внедрения сотовых сетей пятого поколения владельцы телефонов , поддерживающих исключительно 2/3/4G стандарты, будут массово от них избавляться.