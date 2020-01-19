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Интерес к новым смартфонам падает во всем мире, растут покупки б/у гаджетов

19.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Интерес к новым смартфонам падает во всем мире, растут покупки б/у гаджетов

Почти на 18% выросли продажи бывших в употреблении смартфонов в прошлом году, сообщили в исследовательской компании International Data Corporation.

Спрос на подержанные гаджеты резко вырос во всем мире, включая рынки развитых стран, в том числе США, подчеркнули эксперты. Такая тенденция наблюдается на фоне падения потребительского интереса к новинкам рынка, отметили в IDC.

Если в 2018 году на мировом рынке было официально зарегистрировано около 176 млн фактов продажи б/у смартфонов, то в течение прошлого года — уже 206,7 млн.

Эксперты полагают, что рост продолжится. Одной из ключевых причин станет то, что по мере внедрения сотовых сетей пятого поколения владельцы телефонов, поддерживающих исключительно 2/3/4G стандарты, будут массово от них избавляться.

interfax.by
 
 
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Почти на 18% выросли продажи бывших в употреблении смартфонов в прошлом году, сообщили в исследовательской компании International Data Corporation. Спрос на подержанные гаджеты...
 
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