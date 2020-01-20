Источник материала: Маяк Преднепровья

Они понимают друг друга с полуслова, между ними нет ссор и раздоров, только поддержка и взаимовыручка. Эти ребята не просто коллеги, а одна дружная семья. Спасатели дежурного караула №1 пожарной аварийно-спасательной части №1 друг за друга пойдут и в огонь, и в воду. Причем, в прямом смысле.

Вопреки бытующему мнению, дежурный караул не сидит на одном месте в ожидании вызова. Заступая на смену, спасатели подчиняются расписанному по часам распорядку дежурных суток.

На 24 часа начальнику караула Максиму Земцову подчиняются командиры отделений Евгений Куксов и Сергей Лозовцов, старший пожарный Василий Хапанцев, пожарный Дмитрий Прудников, водители Александр Кильчицкий, Роман Мазаловский и Денис Селиванов.

В мужской команде несет службу и девушка, диспетчер центра оперативного управления Александра Лустенкова. Огнеборцы в один голос твердят: без нее мы никуда! Она первой узнает о происшествии, от ее грамотных и верных решений во многом зависит исход любого ЧП – чтобы ни случилось, девушка должна сохранять спокойствие и узнать максимум информации буквально за несколько секунд.

Ценнейшие сведения сориентируют спасателей: к примеру, если поступило сообщение о пожаре, важно знать, есть ли кто-то в помещении.

– До обеда у нас теоретические и практические занятия, точно, как в школе, – улыбаются огнеборцы. – В послеобеденное время убираем территорию, моем технику. Специализация нашего караула – обслуживание и хранение пожарных рукавов.

Проще говоря, каждую смену спасатели отрабатывают свои знания и умения, а значит, тренируются действовать в чрезвычайных ситуациях. И когда прозвучит сигнал тревоги, они без промедления сорвутся со своих мест, в считанные секунды окажутся в гараже, где мигом «впрыгнут» в «боевки». Выехать необходимо в течение минуты после сообщения.

Все без исключения в дежурном карауле №1 гордятся своей профессией и не стесняясь говорят о том, что быть спасателем-пожарным почетно. А вот подробностями боевых выездов делятся неохотно: «Мы не герои, мы просто выполняем свою работу», – вторят они друг другу.

За прошлый год подразделения пожарной аварийно-спасательной части №1 совершили 400 боевых выездов. Ликвидация пожаров, поиск потерявшихся грибников, дорожно-транспортные происшествия, устранение загазованности в помещении.

Задаю спасателям резонный вопрос: «Страшно бывает?» «Конечно, бывает», – откровенничают они. – «Но когда от нас зависит, останется ли человек в живых, страх уходит на второй план. В такие моменты думаешь лишь о том, как помочь. Люди, набирая номер «101», рассчитывают на нашу помощь. Так кто, если не мы?».

Смелость и мужество – их постоянные спутники. Без тени сомнения войти в горящее здание, в задымленное помещение – их осознанный выбор. А лучшая награда – не ордена и медали, а спасенные жизни.

Екатерина ГУРСКАЯ.