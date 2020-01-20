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Житель Дрогичинского района на охоте застрелил бешеную лису

20.01.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе местный житель на охоте застрелил бешеную лису, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного ветеринарного врача района Максим Рудой.

Житель Дрогичинского района на охоте застрелил бешеную лису

Мужчина 12 января охотился в урочище Дошник. Добыв лису, без резиновых перчаток снял с нее шкуру. Однако позже обратился в ветстанцию, чтобы удостовериться, что хищница не заражена бешенством. Специалисты отобрали биологический материал и отправили его в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Исследование показало наличие у лисы вируса бешенства.

"Охотник находится под наблюдением медиков, его вакцинируют, - отметил Максим Рудой. - На место, где было добыто животное (на часть урочища Дошник), наложен двухмесячный карантин. Работники райветстанции обошли все дома в близлежащих деревнях, опросили жителей на предмет наличия болезней у домашних животных, посещения подворий дикими зверями". Кроме того, охотникам поручено усилить отстрел лис, работникам ЖКХ - отлов безнадзорных животных.

В ноябре прошлого года в Дрогичинском районе был зафиксирован случай бешенства у хорька.

Чтобы не стать жертвой агрессии бешеного животного, специалисты рекомендуют избегать контактов с дикими зверями и незнакомыми питомцами, не пытаться их кормить или гладить.

 
 
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  В Дрогичинском районе местный житель на охоте застрелил бешеную лису, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного ветеринарного врача района Максим...
 
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