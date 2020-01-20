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Прокуратура выявила в Брестской области нарушения природоохранного и земельного законодательства
20.01.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Органы
В частности, в Барановичском районе один из проблемных вопросов - нарушение сельхозорганизациями правовых норм при эксплуатации животноводческих ферм и комплексов. В Бресте, Кобринском,
"Прокуроры нередко констатировали отсутствие личного контроля граждан за сроком использования выделенных им участков, факты их зарастания сорной растительностью. Установлены случаи неиспользования фермерами всех предоставленных земель. В агропромышленном комплексе не изжиты нарушения при использовании внутрихозяйственных карьеров", - обратили внимание собеседники.
Для устранения выявленных недостатков и упущений сотрудники надзорного органа вынесли более 220 актов надзора, в которых детально разобрали нарушения и предложили местным властям пути решения проблем. По результатам проверок прокуроры инициировали привлечение более 500 человек к дисциплинарной, административной и материальной ответственности. Исполнение актов реагирования взято на контроль.
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Органы прокуратуры Брестской области в 2019 году провели более 100 проверок соблюдения природоохранного и земельного законодательства. Выявлен ряд нарушений,...
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