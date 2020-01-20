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Водитель Mercedes насмерть переехал мужчину, который сидел на дороге
20.01.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пружанском районе вчера, 19 января 2020 года жертвой смертельного ДТП на 39 километре автодороги «Слоним-Высокое» стал 21-летний сельчанин. Около 3 часов ночи наезд на него совершил 28-летний водитель Mercedes.
Молодой человек сидел посреди проезжей части и не был обозначен светоотражающим элементом. От полученных травм он скончался на месте.
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В Пружанском районе вчера, 19 января 2020 года жертвой смертельного ДТП на 39 километре автодороги «Слоним-Высокое» стал 21-летний сельчанин. Около 3 часов ночи наезд...
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