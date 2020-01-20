Водитель Mercedes насмерть переехал мужчину, который сидел на дороге

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанском районе вчера, 19 января 2020 года жертвой смертельного ДТП на 39 километре автодороги «Слоним-Высокое» стал 21-летний сельчанин. Около 3 часов ночи наезд на него совершил 28-летний водитель Mercedes.





Молодой человек сидел посреди проезжей части и не был обозначен светоотражающим элементом. От полученных травм он скончался на месте.