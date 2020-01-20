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Мужчина пошел выносить мусор, но дальше случилось то, чего он точно не ожидал: видео из Канады
Источник материала: Tut.by
Мужчина из Канады вышел на улицу, чтобы вынести мусор, и эта заурядная ситуация получила совершенно неожиданное развитие. Все дело в том, что во дворе его ждала встреча, которой он точно был не готов! Момент сняла камера наблюдения на двери: взгляните, что произошло!
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Заурядная ситуация получила совершенно неожиданное развитие!
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