Мужчина пошел выносить мусор, но дальше случилось то, чего он точно не ожидал: видео из Канады

Источник материала: Tut.by

Мужчина из Канады вышел на улицу, чтобы вынести мусор, и эта заурядная ситуация получила совершенно неожиданное развитие. Все дело в том, что во дворе его ждала встреча, которой он точно был не готов! Момент сняла камера наблюдения на двери: взгляните, что произошло!