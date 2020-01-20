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Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа

20.01.2020 16:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа
shutterstock.com

«Министерство здравоохранения отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, оценивает прогнозы и, соответственно, принимает меры для своевременной постановки диагноза и лечения, если это потребуется», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного государственного санитарного врача Наталью Жукову.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

На 20 января в городе Ухань заразились 200 человек, трое скончались. Случаи заражения зафиксированы также в Корее, Японии и Таиланде.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, впервые выделенных в 1965 году. 

Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа
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