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Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа
20.01.2020 16:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Министерство здравоохранения отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, оценивает прогнозы и, соответственно, принимает меры для своевременной постановки диагноза и лечения, если это потребуется», - сообщает
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
На 20 января в городе Ухань заразились 200 человек, трое скончались. Случаи заражения зафиксированы также в Корее, Японии и Таиланде.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, впервые выделенных в 1965 году.
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Усилены профилактические мероприятия по недопущению распространения вируса в нашей стране.
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