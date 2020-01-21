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Шкурин дал свое первое интервью. Белорусским СМИ он всегда отказывал
Источник материала: Tut.by
Лучший нападающий Беларуси прошлого года Илья Шкурин,
SPORT.TUT.BY выбрал самые интересные моменты.
— Как ты у нас оказался?
— Лично до меня эти слухи дошли на конечном этапе. Виктор Михайлович (Гончаренко)
— Одно из твоих сильных качеств, что ты здорово открываешься вперед. Что сам можешь выделить в себе, твои сильные стороны?
— Наверное, это есть одно из сильных качеств, если не самое сильное (улыбается). Это то, над чем мы работали весь сезон в «Энергетике». И все голы забиты мной примерно в одном стиле.
— Опиши этот стиль. Это силовая манера игры?
— Нет, ни в коем случае. Просто открыться в свободное пространство. Забить гол или сделать передачу.
— Нашел ли уже взаимопонимание с новыми партнерами?
— Насколько я могу судить, да. Становятся понятными требования тренерского штаба. Понятно, что футболисты могут исполнить многое и мне становится понятнее, как открыться под определенного футболиста.
— Что у тебя с английским языком?
— Неплохо, могу парой фраз перекинуться с легионерами. С Магнуссоном общался. (Далее корреспондент пресс-службы задает вопрос на английском языке, а Илья ему отвечает. Белорус ответил, что исландец немного ленив.)
— Болельщики спрашивают, у тебя практически всегда злой фейс. В чем дело? Бьют, дедовщина?
— Да нет! Думаю, наверное, о том, чтобы не сделать чего-то не того на поле.
— Ты практически всегда играешь в компрессионных штанах. Почему?
— Мне так комфортно, повелось и я не собираюсь менять что-то.
— Ты давал много интервью в своей жизни? Как-никак лучший бомбардир.
— Нет, мало. Мне удавалось избегать белорусскую прессу весьма успешно.
— Самый первый легионер в ЦСКА был белорус. Можешь предположить кто это?
— Нет.
— Тебе известно имя Юрия Антоновича?
— Нет.
— Какие твои амбиции?
— Принести пользу клубу на футбольном поле. О личных каких-то амбициях говорить не приходится. О статистике и об амбициях пока не думаю, хочу принести пользу на поле.
— Были какие-то индивидуальные беседы с Гончаренко?
— Да, немного поговорили о принципах.
— Это вдохновило, воодушевило? Или пока это рабочие моменты?
— Конечно, это пока рабочие моменты. Нужно время адаптироваться в систему.
— Где ты будешь жить в Москве? На базе? Или будешь снимать квартиру?
— В Москву мы вернемся еще не скоро, время подумать есть.
— А в Москве бывал раньше?
— Давно и недолго.
— А что запомнилось?
— Кроме пробок, вообще ничего.
— Самый главный вопрос от наших болельщиков из Твитера. На чем лучше жарить картошку?
— (смеется) Если честно, я не знаю. Я не готовлю вообще ничего!
— Драники или мачанка?
— Драники. Сам могут приготовить, но зачем, если можно не готовить, правильно?
— Ты фанат картошки? Чистить умеешь?
— Чистить весьма просто.
— Насколько ты парень хозяйственный? В Москве будешь один жить? Сердце свободно?
— Нет и нет. Пока буду жить один.
— В Беларуси с родителями жил?
— Да.
— Расскажи немного о семье и как начинал играть в футбол.
— Мой первый тренер Лозин Николай Николаевич пришел в один из спортзалов, где мы с отцом просто в качестве досуга проводили время и он пригласил в футбольную школу. Я очень загорелся, а родители не знали, куда меня отдать и что со мной делать с шестилетним ребенком, сказали, почему бы и нет, попробуй.
У меня получалось неплохо. Через какое-то время с Николай Николаевичем случилось несчастье, и я очень хотел попасть к его сыну Кириллу Николаевичу Лозину. Я продолжал с ним тренироваться, пока его не попросили из футбольной школы. Я считаю, что это замечательный детский тренер.
Корреспондент решил проверить, знает ли Шкурин прозвища игроков ЦСКА, Илья назвал почти все и добавил, что у него нет прозвища, просто Илья.
— Ничего не посоветую и не подскажу, меня устраивает Илья.
— В Беларуси были прозвища?
— Нет, мы по именам общались. Были друг к другу очень уважительны.
— Если тут что-то придумают, обижаться планируешь?
— Конечно планирую!
— Почему у тебя нет Инстаграма? Заведешь?
— Нет! Зачем?
— Чей стиль игры мировых звезд тебе близок?
— Чиро Иммобиле! Мы много смотрели с тренером «Энергетика» нарезок его индивидуальных действий. Стараюсь играть в том же ключе.
— Переведи не белорусский язык «ЦСКА всегда будет первым» и «красно-синий — самый сильны»
— ЦСКА заỳжды будзе першым. Чырвона-сiнiй — самый сильный. Моцный. Честно, не знаю. Давно не было практики.
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Лучший нападающий Беларуси прошлого года Илья Шкурин, перешедший в московский ЦСКА, дал первое интервью клубной пресс-службе.
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