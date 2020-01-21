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Шкурин дал свое первое интервью. Белорусским СМИ он всегда отказывал

21.01.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лучший нападающий Беларуси прошлого года Илья Шкурин, перешедший в московский ЦСКА, дал первое интервью клубной пресс-службе. В нем футболист рассказал о том, как пришел в футбол, о своем лучшем игровом качестве, кулинарных способностях, прозвище, есть ли у него девушка, а также немного поговорил на английском и белорусском языках.

SPORT.TUT.BY выбрал самые интересные моменты.


Фото: ЦСКА

— Как ты у нас оказался?

— Лично до меня эти слухи дошли на конечном этапе. Виктор Михайлович (Гончаренко) позвонил мне и сказал. А насчет того, как шли переговоры между агентами и между клубами я не знаю.

— Одно из твоих сильных качеств, что ты здорово открываешься вперед. Что сам можешь выделить в себе, твои сильные стороны?

— Наверное, это есть одно из сильных качеств, если не самое сильное (улыбается). Это то, над чем мы работали весь сезон в «Энергетике». И все голы забиты мной примерно в одном стиле.

— Опиши этот стиль. Это силовая манера игры?

— Нет, ни в коем случае. Просто открыться в свободное пространство. Забить гол или сделать передачу.

— Нашел ли уже взаимопонимание с новыми партнерами?

— Насколько я могу судить, да. Становятся понятными требования тренерского штаба. Понятно, что футболисты могут исполнить многое и мне становится понятнее, как открыться под определенного футболиста.

— Что у тебя с английским языком?

— Неплохо, могу парой фраз перекинуться с легионерами. С Магнуссоном общался. (Далее корреспондент пресс-службы задает вопрос на английском языке, а Илья ему отвечает. Белорус ответил, что исландец немного ленив.)

—  Болельщики спрашивают, у тебя практически всегда злой фейс. В чем дело? Бьют, дедовщина?

— Да нет! Думаю, наверное, о том, чтобы не сделать чего-то не того на поле.

— Ты практически всегда играешь в компрессионных штанах. Почему?

— Мне так комфортно, повелось и я не собираюсь менять что-то.

— Ты давал много интервью в своей жизни? Как-никак лучший бомбардир.

— Нет, мало. Мне удавалось избегать белорусскую прессу весьма успешно.

— Самый первый легионер в ЦСКА был белорус. Можешь предположить кто это?

— Нет.

— Тебе известно имя Юрия Антоновича?

— Нет.


Фото: ЦСКА

— Какие твои амбиции?

— Принести пользу клубу на футбольном поле. О личных каких-то амбициях говорить не приходится. О статистике и об амбициях пока не думаю, хочу принести пользу на поле.

— Были какие-то индивидуальные беседы с Гончаренко?

— Да, немного поговорили о принципах.

— Это вдохновило, воодушевило? Или пока это рабочие моменты?

— Конечно, это пока рабочие моменты. Нужно время адаптироваться в систему.

— Где ты будешь жить в Москве? На базе? Или будешь снимать квартиру?

— В Москву мы вернемся еще не скоро, время подумать есть.

— А в Москве бывал раньше?

— Давно и недолго.

— А что запомнилось?

— Кроме пробок, вообще ничего.

— Самый главный вопрос от наших болельщиков из Твитера. На чем лучше жарить картошку?

— (смеется) Если честно, я не знаю. Я не готовлю вообще ничего!

— Драники или мачанка?

— Драники. Сам могут приготовить, но зачем, если можно не готовить, правильно?

— Ты фанат картошки? Чистить умеешь?

— Чистить весьма просто.

— Насколько ты парень хозяйственный? В Москве будешь один жить? Сердце свободно?

— Нет и нет. Пока буду жить один.

— В Беларуси с родителями жил?

— Да.

— Расскажи немного о семье и как начинал играть в футбол.

— Мой первый тренер Лозин Николай Николаевич пришел в один из спортзалов, где мы с отцом просто в качестве досуга проводили время и он пригласил в футбольную школу. Я очень загорелся, а родители не знали, куда меня отдать и что со мной делать с шестилетним ребенком, сказали, почему бы и нет, попробуй.

У меня получалось неплохо. Через какое-то время с Николай Николаевичем случилось несчастье, и я очень хотел попасть к его сыну Кириллу Николаевичу Лозину. Я продолжал с ним тренироваться, пока его не попросили из футбольной школы. Я считаю, что это замечательный детский тренер.


Фото: ЦСКА

Корреспондент решил проверить, знает ли Шкурин прозвища игроков ЦСКА, Илья назвал почти все и добавил, что у него нет прозвища, просто Илья.

— Ничего не посоветую и не подскажу, меня устраивает Илья.

— В Беларуси были прозвища?

— Нет, мы по именам общались. Были друг к другу очень уважительны.

— Если тут что-то придумают, обижаться планируешь?

— Конечно планирую!

— Почему у тебя нет Инстаграма? Заведешь?

— Нет! Зачем?

— Чей стиль игры мировых звезд тебе близок?

— Чиро Иммобиле! Мы много смотрели с тренером «Энергетика» нарезок его индивидуальных действий. Стараюсь играть в том же ключе.

— Переведи не белорусский язык «ЦСКА всегда будет первым» и «красно-синий — самый сильны»

— ЦСКА заỳжды будзе першым. Чырвона-сiнiй — самый сильный. Моцный. Честно, не знаю. Давно не было практики.

 
 
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Лучший нападающий Беларуси прошлого года Илья Шкурин, перешедший в московский ЦСКА, дал первое интервью клубной пресс-службе.
 
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