Источник материала: Ежедневник





Александр Лукашенко поручил Министерству труда разобраться с проблемой пенсионного стажа матерей с четырьмя детьми. Об этом рассказал глава Федерации профсоюзов Михаил Орда.

«Мы считаем, что это недоразумение. Это нонсенс. Потому что на троих детей сегодня стаж маме начисляется, то на четвертого этот стаж не начисляется», – сказал глава Федерации профсоюзов Михаил Орда в эфире телеканала «Беларусь 1».

Министр труда должен будет рассмотреть вопрос и оперативно внести предложения президенту.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко поручил решить вопрос пенсионного стажа для многодетных матерей Александр Лукашенко поручил Министерству труда разобраться с проблемой пенсионного стажа матерей с четырьмя детьми. Об этом рассказал глава Федерации профсоюзов...

По действующему законодательству в стаж максимальная продолжительность включаемых в стаж лет декретного отпуска – 9. Мамы с четырьмя детьми не получают тех льгот, которые получают женщины с пятью и более детьми, и рискуют не выработать требуемый для трудовой пенсии страховой стаж и остаться только на социальной пенсии.