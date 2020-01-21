Топ-5 несбывшихся прогнозов финансового апокалипсиса

Тот, кто удачно предсказывает что-то неожиданное, становится авторитетом, «человеком который предсказал кризис» и может еще пару десятков лет мелькать на передовицах солидных медиа.





Еще есть прогнозы, которые не связаны с будущим, но пытаются на него повлиять. Например – когда масса людей после каких-то «информационных вбросов» верит в повышение цен. Благодаря чему резко повышается спрос, который, в свою очередь, поднимает цены.





Зато несбывшиеся прогнозы и их авторов публика забывает почти мгновенно. Однако поговорить о них все-таки стоит. Хотя бы ради того, чтобы лучше понимать следующие предсказания. Начнем с 5 самых масштабных.









Крах доллара

Уже 10 лет гиперинфляцию доллара обещает известный швейцарский инвестор Марк Фабер.





Примерно столько же лет конец доллару предрекает видный экономист, точно предсказавший кризис 2008 года, генеральный директор брокерской компании Euro Pacific Capital Inc. Питер Шифф.





В скором избавлении мира от доллара уверен профессор, академик Российской академии наук и советник президента РФ Сергей Глазьев.





В 2006 году появилась книга «Крах доллара и как извлечь из него выгоду» известных американских экспертов Джона Рубино и Джеймса Керка. На эту же тему есть еще несколько книг и даже фильмов.





О близком конце американской валюты регулярно повторяют ресурсы с антиамериканской идеологией: от восточных радикалов, до российских сталинистов. И каждый «громкий» прогноз подхватывает бульварная пресса.





Чем обосновывают крах доллара?





Тем, что США печатает больше денег, чем производит материальных ценностей. О том, что обеспечением долларов становятся купленные за них иностранные товары (нефть, газ, квартиры в Беларуси и листья коки в Южной Америке) почему-то молчат.





Что будет, если доллар рухнет?





Крах доллара означал бы остановку международной торговли, проблемы на местных рынках и катастрофу системы сбережений, от банковских резервов государств, то «гробовых» у пенсионеров. И потрясение основ фондового рынка.





Пересмотр финансовых соглашений привел бы к непредсказуемым политическим последствиям.





В отсутствие доллара резко подорожает евро и другие «твердые» валюты. Товары одних государств станут слишком дорогими, другие – слишком подешевеют.

Еще больше в отсутствие доллара поднимутся цены на золото и драгоценности.





Есть ли практический смысл от прогнозов краха доллара?





Это самый сложный вопрос. Банки и крупные инвесторы после мрачных прогнозов доллары не продают. Может быть, их пишут потому, что очень многим нравится это читать (но при этом хранить деньги в долларах).



Крах США

О том, что Соединенные Штаты перестанут быть мировым лидером, а может быть, и вовсе исчезнут с карты, пишут почти также часто как о крахе доллара. Пишут примерно в тех же изданиях и для той же публики.





Крах США обещали:





Американец Джордж Кеннан, историк и дипломат в 1993 году ожидал распада США вслед за СССР. Находил у своей страны объективные недостатки, описывал исторические предпосылки для «антифедерализма».





Профессор Стивен Коэн, американский политолог и экономист. В 2008 году был уверен, что его страна распадется в течение 5 ближайших лет.





Российский политолог Игорь Панарин. В 2009 году предрекал распад США на 6 частей в течение следующего года.





Кроме иностранных ненавистников США идею распада активно поддерживают сепаратисты внутри страны, от индейцев, до техасцев.









Что могло бы случиться после распада США?





Во-первых, случится все, описанное выше для краха доллара. Валюта не будет существовать без государства.





Однако США – это не только доллар, но еще и фондовые рынки. Что произойдет с этой массой лишних на мировом рынке денег неизвестно.





Америка – «главный арбитр» существующего миропорядка с самой мощной, постоянно проверяемой в боевых условиях армией. Как поведут себя страны-антагонисты при распаде США неясно.





На роль Америки будут претендовать другие государства, а возможно и сильные негосударственные структуры. Но возражающих против новых претензий будет еще больше. Обойтись без войны не получится.





И не сбрасываем со счетов американские технологии. Пусть для них «экспортируют мозги» и переносят производства за границу, пусть корпорации в частных руках, но все они под патронажем США. Что с ними будет дальше тоже покрыто мраком.



Для чего пишут о крахе Америке?





На место США в мире это не влияет. На внутренние процессы тоже. Курс доллара от этих прогнозов не падает, фондовые рынки не лихорадит. Может быть, это пишут только для читателей, которые порадуются такому прогнозу.





Крах России

В конце 90-х Альфред Кох, бывший заместитель председателя правительства России и бывший глава Госкомимущества, ожидал скорого краха Российского Государства, массовой миграции всех думающих людей, полного развала хозяйства и распада страны на десяток новых образований.





Потом этот прогноз повторялся множество раз другими авторами. В 2016 году о вероятном распаде России рассказала частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor. Правда, случиться все должно после 2020 года, но предпосылки должны быть уже сейчас.





Каждый раз идея активно повторяется политиками (особенно оппозиционными), журналистами и некоторыми аналитиками.



К чему привел бы крах России?





Была бы актуальна половина написанного выше о крахе США. Такой катаклизм сразу повлиял бы на рынки ресурсов.





Образовался бы «вакуум» власти на 1/7 части суши. Непонятно кому достались бы российские военные технологии и ядерное оружие, но ясно, что начались бы военные действия в самой России и вокруг нее.





Прогнозировать судьбу ближайших соседей России невозможно, но ждать расцвета рядом с нестабильной территорией не стоит.





Зачем все это пишут и на что это влияет?





Пишут скорее для негативно настроенных обывателей. Раньше это как-то влияло на инвестиционный климат. Но мировые цены на нефть и газ для России важнее.





Крах нефтяного рынка

Тут есть сразу о три катастрофических сценария:





- Нефть кончится.





- Цена нефти упадет до $20 и ниже за баррель.





- Цена нефти вырастет до $200 или близко к этому.





О близком окончании нефти неоднократно вещал эксцентричный миллиардер Ричард Брэнсон. Еще в 2010 году он предупреждал о топливном кризисе к 2015 году, «черное золото» должно было подняться до $200 и его все равно не хватало бы.





О падении цены нефти до $20 (иногда вообще до $5) авторитетные аналитики не говорили. Но иногда туманно оговаривались об отсутствии «дна», и это подхватывала масса охотников за сенсациями. С заоблачным ростом цен ситуация примерно такая же.





Тем не менее эра нефти и газа обязательно кончится. Но не в ближайшем будущем. По расчетам аналитиков, разведанных запасов черного золота хватит еще на 50 лет. Многие страны уже готовятся к полному переходу на электротранспорт в ближайшие десятилетия.









Но что бы случилось, если бы это произошло сейчас?





Внезапный конец нефти стал бы концом (временным) современной цивилизации. Одновременно произошло бы все написанное о крахе России, Америки и доллара.





При сильном падении цены нефть смогут продавать только страны Персидского залива, т.к. имеют минимальную себестоимость добычи. Зато объемы продаж у них существенно вырастут.





Другие лидеры столкнутся с серьезными проблемами, например, для России нефть по $10 – это 70%-е сокращение бюджета (фактически крах).





Очень высокие цены основных продавцов нефти также не порадуют, т.к. на рынок выйдет масса новых игроков из стран с дорогой добычей, станет снова выгодной сланцевая нефть и т.д. Рост цены топлива создаст проблему практически всем секторам экономики.



Замена традиционных денег криптовалютой

2017-18 годы мир провел в предвкушении новой финансовой реальности. Ожидали грандиозный переход сравнимый с отказом от золота в пользу бумажных денег. Курсы виртуальной наличности росли. В них были вложены десятки миллиардов долларов. Казалось, что все свободные деньги уйдут из торговли ценными бумагами в биткоин и другие криптовалюты, а виртуальные деньги потеснят обычные (фиатные).





Главным индикатором перемен стал курс биткоина. В 2017-19 годах очень многие обещали ему постоянный рост. К примеру:





- Инвестор и миллиардер Майк Новограц ожидал роста биткоина до $40 тыс к концу 2018 года.





- Одни из первых криптовалютных миллиардеров, близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы купили биткоины по $120, а когда курс вырос до $10 тыс, обещали рост до $400 тыс.





- Генеральный директор MGT Capital Investments Джон Макафи верил в рост биткоина до $1 млн. Ему вторил Джеймс Алтучер из «Формула Капитал» и др.





В сбывшемся настоящем курсы биткоина и большинства криптовалют рухнули в 3-5 раз, и речи о замене обычных денег виртуальными стихли.





А если бы прогнозы сбылись, и крипта заменила бы деньги?

Из-за нестабильного курса криптовалют:





- Стало бы невозможно купить товар и продавать его с обычной наценкой.





- Стали бы невозможны ни вклады, ни кредиты. Рухнула бы вся система финансовых обязательств.





- Случился бы полный хаос на мировых рынках и откат едва ли ни к натуральному обмену на бытовом уровне.





Почему все это писали?





Потому что все казалось настоящим. Можно было заработать на майнинге. Спекуляции криптовалютой казались выгодней всех известных занятий.









Кстати, история виртуальных денег не кончилась обвалом курсов в 2018 г. Ажиотаж тех времен сильно поубавился, но с ростом курсов можно ждать новые радужные прогнозы о миллионных заработках.