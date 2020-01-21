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Хоррор «Гретель и Гензель» в Минске покажут раньше, чем в мире

21.01.2020 13:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авторская экранизация сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель» выходит в минский прокат 30 января. Но уже 29 января можно попасть на предпремьерный показ картины в кинотеатре VOKA CINEMA by Silver Screen и посмотреть ее раньше всех в мире.


Кадр из фильма

Роб Хайес и Оз Перкинс, авторы картины «Гретель и Гензель» — нового хоррора с элементами фэнтези, — предлагают зрителям увидеть нестандартную версию одной из самых знаменитых и мрачных сказок братьев Гримм (в оригинале сказка называется «Пряничный домик»).

Проект возглавил упомянутый выше Оз Перкинс, известный своими режиссерскими работами «Февраль» и «Я прелесть, живущая в доме», а также картинами «Зачистка», «Взгляд зимы» и «Девушка на фотографиях», где он выступил в качестве сценариста.
События фильма перенесут зрителя в средневековую Германию. Брошенные на произвол судьбы во время обрушившегося на страну голода, брат и сестра отправляются на поиски пропитания. Во время путешествия, проходя через лес, они набредают на домик, полный провианта. И домик этот, к слову, принадлежит весьма необычной хозяйке. У которой свои планы на гостей.

Картину Оза Перкинса, как и прежние его работы, отличает атмосферность, мрачность и давящий саспенс. Сюда же авторы добавили сюжетные твисты, неординарную трактовку произведения легендарных немецких сказочников и отменный актерский состав: София Лиллис, ставшая популярной после совместной работы с Андреасом Мускьетти в драматическом хорроре «Оно», Сэмми Лики и Элис Мод Криге, актриса немецкого происхождения (Перкинс сделал акцент на аутентичности персонажа), на счету которой более пятидесяти ролей.

Любопытно то, что жители стран СНГ увидят премьерный показ раньше, чем состоится мировая премьера: из-за разницы во времени они (в том числе и белорусы) станут первыми зрителями фильма в прямом смысле этого слова. Предпремьерный показ фильма «Гретель и Гензель» состоится 29 января.

Когда: предпремьерный показ — 29 января, 19.00. В прокате — с 30 января

Где:

Сколько: от 10 рублей

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Авторская экранизация сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель» выходит в минский прокат 30 января. Но уже 29 января можно попасть на предпремьерный показ картины в...
 
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