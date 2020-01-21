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В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков более 1 л

21.01.2020 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков объемом более 1 л. Об этом сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко в пресс-центре БЕЛТА, комментируя постановление Совета Министров от 13 января 2020 года №7, которым утвержден план поэтапного перехода на экоупаковку.

В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков более 1 л

"Планируется для розлива алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков применение тары емкостью не более 1 л. Думаю, что это произойдет до конца новой пятилетки, а то и раньше, для этого необходимо внести изменения в технические регламенты", - отметил Вадим Демко. Он обратил внимание, что, например, в России с 2017 года действуют ограничения на продажу пива и другого алкоголя в таре объемом более 1,5 л.

Кроме того, с 2021 года в Беларуси введут новые ограничения по использованию пластика. "Одно из мероприятий плана предусматривает запрет использования с 1 января 2021 года определенных видов полимерных материалов в виде упаковки. В настоящее время прорабатывается с заинтересованными органами госуправления перечень полимерной упаковки, которая будет запрещена к использованию. Мы надеемся, что перечень будет уже в первой половине этого года", - пояснил представитель Минприроды.

В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков более 1 л

Говоря о переходе на экологическую упаковку, Вадим Демко отметил, что весь мир к этому идет, и Минприроды полностью поддерживает эту тенденцию в Беларуси. В крупных торговых объектах уже предусмотрена альтернатива одноразовым полиэтиленовым пакетам - упаковка, которую можно использовать неоднократно. "Идет поэтапное замещение полимерной упаковки. Безусловно, будем стремиться к 100-процентному замещению, но о сроках пока говорить рано", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, будут ли каким-то образом отрегулированы цены на бумажные пакеты, чтобы их было выгодно покупать так же, как и полиэтиленовые, представитель Минприроды пояснил, что этот вопрос также прорабатывается.

План предусматривает и введение депозитно-залоговой тары для сбора пластиковой, стеклянной тары, банок из жести.

Утвержденный правительством план включает мероприятия по производству экологически безопасной упаковки, в том числе биоразлагаемой, научные исследования по определению наиболее перспективных технологий производства экоупаковки, а также сокращение производства и импорта полимерной упаковки.

 
 
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  В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков объемом более 1 л. Об этом сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами...
 
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