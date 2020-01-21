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Граждане предлагают жестче наказывать курильщиков и смягчить ответственность при "дачных" спорах

21.01.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Депутатский корпус рассматривает предложения граждан, касающиеся большого блока поправок в Кодекс об административных нарушениях. Об этом сообщил во время круглого стола в Академии управления при Президенте Беларуси член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Граждане предлагают жестче наказывать курильщиков и смягчить ответственность при "дачных" спорах

После посещения трудовых коллективов парламентарии отмечают, что очень многие требуют ужесточения наказания за курение в общественных местах, в том числе на остановках транспорта. Вместе с тем некоторые считают, что следует существенно смягчить ответственность, возникающую при незначительных "дачных" спорах в садоводческих товариществах, например, в случае опавшей листвы, которая оказалась на территории соседа, или при возведении неузаконенной пристройки к сараю.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Комиссия продолжает изучать мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений, а также граждан и субъектов хозяйствования. Так, Национальный центр правовой информации, Палата представителей собирают пожелания и предложения людей до 24 января.

Президент Александр Лукашенко 16 декабря 2019 года провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности. Глава государства тогда подчеркнул: главным критерием работы должно быть не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

 
 
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  Депутатский корпус рассматривает предложения граждан, касающиеся большого блока поправок в Кодекс об административных нарушениях. Об этом сообщил во время...
 
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