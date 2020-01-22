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Гозман: Если бы Лукашенко так не отбивался, в Кремле пошли бы на аннексию

22.01.2020 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик считает, что в России до сих пор не могут психологически смириться с независимостью Беларуси.

Российский политик Леонид Гозман объяснил, почему Россия не может смириться с белорусской независимостью и может ли Беларусь расслабиться после решения Путина по изменениям Конституции.

— Опасность силового захвата Беларуси, ввода наших войск и аннексии отступила. Ведь захват Беларуси действительно был одним из вариантов, который позволял Владимиру Владимировичу остаться у власти. Но очевидно, что он нашел другой вариант и будет действовать по нему. Эта опасность отступила, но это не значит, что нет других, — отметил политик в интервью Радыё Свабода. — Думаю, если бы Лукашенко так не отбивался, в Кремле бы пошли на аннексию.

По мнению Леонида Гозмана, силовой захват Беларуси может рассматриваться кем-то из российского руководства как способ подъема национального духа, единения вокруг руководства, как победоносная война.

— Но я думаю, что на самом деле это не так. Захват Беларуси не даст такого значительного эффекта. Тем не менее кто-то может так думать. Поэтому силовая опасность отступила, но не исчезла. И в принципе, вы должны быть к этому готовы.
 
Политик считает, что в России до сих пор не могут психологически смириться с независимостью Беларуси.

— Они смирились с независимостью стран Балтии, более-менее с независимостью Закавказских республик и Средней Азии, но смириться с независимостью славянских республик они не смогут. В их сознании государственность Беларуси абсолютно случайна и не имеет под собой никакого исторического основания, — отмечает Леонид Гозман. — Они не верят и не понимают, что есть отдельный белорусский народ, который не совпадает с российским народом. Они не верят в существование белорусского языка.


И в этом вина в том числе белорусов, считает он.

— На месте людей в Беларуси, которые отвечают за международные отношения, я бы занялся просветительской работой. Ведь в том, что россияне считают Беларусь недогосударством, есть и часть вашей вины. Я бы на месте белорусов объяснял россиянам, что в белорусской государственности и независимости есть и другие основания, кроме случайного сбега обстоятельств в 1991 году… Даже для таких людей, как я, информации хватает. Недавно я узнал, что Статуты ВКЛ были написаны на старобелорусском языке. Для меня это стало значительным фактом. Он сразу выстраивает линию от сегодняшней Беларуси, от тех, кто протестует против Лукашенко, через историю и столетия, в прошлое. И эта прошлое славное, европейское, так как Статут ВКЛ был фактически первой Конституцией в Европе… И я уверен, что таких фактов тысячи. Но о них нужно знать. И кто-то о них должен рассказать, популяризировать, и я уверен, что вам есть что продвигать.
 
 
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Политик считает, что в России до сих пор не могут психологически смириться с независимостью Беларуси.
 
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