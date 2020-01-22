В Минске водитель «Яндекс.Такси» влетел в бетонный блок: автомобиль перевернулся, пострадали двое

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении автомобиля с бетонным блоком на столичной улице Цеткин. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла вечером 21 января. Установлено, что 59-летний водитель Lada Vesta («Яндекс.Такси») ехал по Цеткин со стороны улицы Богушевича в направлении улицы Кальварийской и врезался в бетонный блок. От удара автомобиль опрокинулся.



Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель и его пассажирка были доставлены в больницу для осмотра.