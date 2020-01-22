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В Минске водитель «Яндекс.Такси» влетел в бетонный блок: автомобиль перевернулся, пострадали двое
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при столкновении автомобиля с бетонным блоком на столичной улице Цеткин. Об этом
Авария произошла вечером 21 января. Установлено, что 59-летний водитель Lada Vesta («Яндекс.Такси») ехал по Цеткин со стороны улицы Богушевича в направлении улицы Кальварийской и врезался в бетонный блок. От удара автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель и его пассажирка были доставлены в больницу для осмотра.
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Авария произошла вечером 21 января на улице Клары Цеткин.
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