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В Минске водитель «Яндекс.Такси» влетел в бетонный блок: автомобиль перевернулся, пострадали двое

22.01.2020 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении автомобиля с бетонным блоком на столичной улице Цеткин. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла вечером 21 января. Установлено, что 59-летний водитель Lada Vesta («Яндекс.Такси») ехал по Цеткин со стороны улицы Богушевича в направлении улицы Кальварийской и врезался в бетонный блок. От удара автомобиль опрокинулся.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель и его пассажирка были доставлены в больницу для осмотра.

 
 
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