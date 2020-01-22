Чем удивляет Тунис брестского туриста: Сахара, Карфаген и «бамбалони»

Источник материала: Виртуальный Брест

Третья часть нашего рассказа будет в основном про экскурсии. Поверьте – там, в Тунисе, есть, на что посмотреть и чему удивиться. Всем этим великолепием мы смогли насладиться сами благодаря компании ИНТЕРСИТИ и сейчас рассказываем вам.





Первые две части можете прочитать по ссылке и по ссылке .

Что обязательно стоит посмотреть в Тунисе

Руины античного города Карфаген (пер. с финикийского как «новый город») – одна из главных визитных карточек страны. Это самая популярная экскурсия в Тунисе , она есть у всех туроператоров. Называется «Карфаген – Сиди-бу-Саид – Тунис».





Прогуляться по «Jardin du Paradis» (Райскому саду) самого большого в мире оазиса, где произрастает более 150 тысяч финиковых пальм. Воочию увидеть, как растут финики и бананы и другие экзотические растения, посетить мини-зоопарк с обитателями пустыни, закупиться самыми свежими и недорогими финиками (где ж их ещё покупать, если не там, где выращивают).

Обязательным пунктом посещения должны стать бескрайние дюны Сахары. Отправной точкой путешествия послужат «ворота пустыни» — город Дуз (от фр.base militaire douze). Отсюда можно начать многодневные походы по Сахаре и побывать в удивительном районе Мат-мата (присахарская часть Атласских гор), где режиссер Джордж Лукас снимал свои знаменитые «Звездные войны» в местечке под названием «Татауин».

Ощутить на себе все прелести «берберского массажа» – экстремальное катание на внедорожниках. Взобраться на «шею верблюду» (гора). Посмотреть древнейшее скальное поселение страны, а также множество замков «ксар» и поселений народности берберов, узнать, кто такие туареги, бедуины и троглодиты. Увидеть закат в пустыне и встретить рассвет на обширнейшем солончаке Шотт эль-Джерид, который, по словам местных жителей, является местом встречи жизни и смерти. Погонять на квадроциклах по барханам и проехаться на одногорбом верблюде (спокойнейшее создание, надо сказать, очень послушное и не плюющееся). Отобедать в ресторане, стилизованном под берберский дом, в котором снимали один из эпизодов «Звёздных войн» с Джабба Хаттом. И отведать местную сладость под интригующим названием «глаз газели» с крепким чёрным миндальным чаем.

Обязательно заехать в Эль Джем и осмотреть древнеримский амфитеатр (как-то язык не поворачивается его руинами назвать, так хорошо он сохранился), построенный по образу и подобию римского Колизея проконсулом Африки Гордианом в 232—238 годах н. э.





Осматривая его, обязательно вспомнить Берестье, которое датируется X веком нашей эры, а это невероятное, даже для сегодняшних технологий, строение было возведено за 800 лет до даты первого письменного упоминания нашего города.





Что касается экскурсий, то здесь выбор огромен. Всё зависит от того, какой вид отдыха вы предпочитаете: пляжный или активный экскурсионный.





Можно выбрать узкоспециализированную экскурсию на половину дня, а можно более обширную на день и даже два. Ниже приведём несколько вариантов экскурсионных программ.

«Экскурсия в Карфаген»

1 вариант – Термы императора Антонина Пия, Сиди-Бу-Саид, Ту́нис, обед, авеню Хабиб Бургиба (прогулка по проспекту в течение часа), дегустация вина.





Продолжительность экскурсии с 8.00 до 16.00, стоимость 42 $ на человека, вместе с дегустацией.





2 вариант – Историческая экскурсия: пунические постройки (финикийские), Сиди-Бу-Саид, Национальный музей Бардо, с самой большой коллекцией римской мозаики 2 века до н.э., посуды 6 век н.э., небьющегося стекла и других (преимущественно античных) артефактов изобразительного искусства. Продолжительность экскурсии с 8.00 до 17.30

«Другой Тунис»

Общая протяжённость экскурсии 650 км. Осмотр Туниса, посещение смешанных лесов, с зарослями пробкового дуба, пинии, эвкалипта и древнеримского города Дугга. Продолжительность экскурсии 1 день, стоимость 75 $ на человека.

«Две религии»

Город Кайруан (Керуан), источник Бир Барута, посещение мечети, Медина Керуана (прогулка), обед, город Сбейтла (при Византии был центром христианства).





Продолжительность экскурсии 1 день, стоимость 75 $ на человека.

«Кайруан – мусульманская святыня»

Экскурсии на ½ дня.

– Знакомство с технологическим процессом производства оливкового масла, дегустация с возможностью приобретения, посещение древнеримского города Удна. Продолжительность экскурсии с 8.00 до 13.00.

– Эль Джем. Экскурсия по амфитеатру и Музею города, т.к. город частично был построен арабами из обломков амфитеатра. Продолжительность экскурсии с 8.00 до 13.00, стоимость 40$ на человека.

Развлекательные экскурсии на ½ дня для семей с детьми

Сухопутная. Фригия-парк. 20 минут езды от Хаммамета. Это частный парк, основная задача которого – сохранение исчезающих видов животных Африки. Эту задачу парк выполняет в сотрудничестве с зоопарком Парижа. Все животные здесь содержатся в условиях относительной свободы, что позволяет сохранить природные инстинкты и социальное поведение у представленных видов. Помимо вольеров с животными, в парке Фригия можно увидеть шоу морских львов, этническое шоу Зулусов, а в 2010 году в парке был открыт первый в Тунисе дельфинарий. В программу экскурсии включены прогулка-осмотр зоопарка (2,5 часа), квест для детей и дискотека + кормление лемуров и сурикатов в сопровождении аниматоров. Стоимость 45$ на человека, для детей до двух лет бесплатно.





Вечерняя экскурсия «Зулусский вечер». Фригия-парк. Прогулка-осмотр зоопарка +два часа свободного времени, чтобы все исследовать и сфотографировать, ужин в ресторане, оформленном в традиционном стиле (с национальными блюдами в меню), и настоящее зулусское представление. Можно принять участие в танцах под зажигательные ритмы там-тама и даже подружиться с вождем племени.

Морская экскурсия «Путешествие на пиратском корабле». В программу экскурсии включены прогулка по морю, пиратское шоу, купание в открытом море, маленькое рыбное меню. На память дети получают диплом. Стоимость 40$ на человека.

Вот лишь небольшой список возможных экскурсионных программ. Более подробно с ними можно ознакомиться …..(ссылка)

Сиди-бу-Саид

Ещё одно местечко, куда обязательно стоит заглянуть, это приморская деревушка Сиди-Бу-Саид, которую не зря называют «жемчужиной» Туниса. Со смотровой площадки открывается незабываемый вид на побережье и ближайшие окрестности. Спускаясь вниз по самой оживлённой и излюбленной туристами улочке, можно попробовать местную сладость – «бамбалони» – большой воздушный пончик и выпить турецкий кофе в кафе, разместившемся на месте бывшего входа в мечеть, наслаждаясь потрясающим видом на Тунис.





Купить сувенир на память, заглянуть в дом-музей DAR EL ANNABI, чтобы посмотреть, как обустраивали свои дома знатные и богатые жители, восхититься роскошью обстановки и изяществом отделки помещений, познакомиться с традиционной национальной одеждой местной знати XVIII – XX столетий.





Кстати, именно здесь, во время своего визита в Тунис попробовал «бамбалони» министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Да и вообще, побывать в Тунисе, и не посетить это место – немного странно. Как побывать в Египте и не съездить на пирамиды.

Где остановиться

Выбор отелей велик (это на самом деле так). Главное, чтобы вы точно знали, чего ждёте от отдыха, за что и сколько готовы заплатить. Проще всего обратиться к туроператору ИНТЕРСИТИ , учитывая ваши предпочтения, вам предложат варианты, подберут что-то интересное. Существует множество отелей, но лучше пользоваться услугами известных и проверенных.

Сразу предупредим, есть отели, рассчитанные только на взрослую аудиторию – на семейные пары или молодёжь, но есть и такие, которые ориентированы на семейный отдых .

К примеру, это сеть отелей Новостар (3-5*). Номерной фонд отелей располагает комнатами типа стандарт и семейного типа на 4 и или 6 персон, со смежными комнатами. При необходимости предоставляется детская кроватка и даже горшок, но всё это необходимо оговорить заранее.

Для детей разработана специальная анимационная программа, выделены специальные зоны для купания и детского досуга, с ребятами работают квалифицированные русскоязычные аниматоры, для детей готовится адаптированное меню (с мая по сентябрь), есть детская обеденная зона. В отелях этой сети также предусмотрены прачечные самообслуживания, где вы можете постирать, высушить и поутюжить вещи (во время отдыха с детьми это особенно актуально, помогает избежать дефицита чистых вещей при их небольшом количестве). Именинников, юбиляров и молодожёнов ждёт праздничный торт и поздравления от анимационной команды, правда об этом событии надо сообщить заблаговременно. А главное, постоянное присутствие русскоговорящего сотрудника-администратора.

В некоторых отелях возможно даже размещение с животными. А вообще про все фишки отелей этой сети вы сможете узнать, заглянув на их YouTube-канал NovostarHotelsLive – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Кстати, вы можете напрямую пообщаться с представителями сети через официальный сайт и социальные сети. Коммуникация происходит на языке гостя, и там весьма оперативно ответят на ваш вопрос. Наверное, рассказать про все отели подробно будет сложновато, но вы можете почитать отзывы о них в интернете.

Продолжение следует...

Между тем, сезон-2020 уже открыт , можно бронировать и выбирать.





Благодарим Тунисское национальное представительство по туризму в России, туроператора « ИНТЕРСИТИ », принимающую компанию в Тунисе «Carthage Tourism&Mice» за возможность познакомиться со страной, основными курортами и экскурсионным потенциалом Туниса.

Офис ИНТЕРСИТИ в Бресте: ул. Гоголя 65, пом. 12

+375 44 501-80-01 или +375 162 93-75-51