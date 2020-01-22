Главная → Новости → Разное К 2021 году в Белоруссии не будет доступа к нелегальным онлайн-казино 21.by 22.01.2020 13:50 — Разное Размер текста: A A A Источник материала: 21.by Игроки из Белоруссии, предпочитающие игры в онлайн-слоты и ставки на спортивные события, не будут иметь доступа к нелегальным онлайн-казино к 2021 году.

Такую задачу поставило перед собой Правительство и Министерство по налогам и сборам Белоруссии. Как известно, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о легализации казино и онлайн-казино еще два года назад (закон вступил в силу 1 апреля 2018 года).

Согласно этому закону, был установлен минимальный возрастной ценз – играть в онлайн-казино могут только совершеннолетние граждане от 21 года. Указ Президента исключил возможность каких бы то ни было займов между игроками как наземных казино, так и казино в Сети.

На настоящий момент игроки из Белоруссии имеют доступ ко всевозможным сайтам онлайн-казино с различным лицензиями. Даже спустя полтора года после принятия Президентом указа о создании белорусской лицензии найти казино с таковыми достаточно сложно, поэтому фактически онлайн-казино Белоруссии представляют собой казино с лицензиями Правительства Кюрасао, Комиссии по азартным играми Мальты и т.д.

Для получения лицензии на осуществление деятельности, связанной с азартными играми, компания обязана иметь гарантийный депозит. Наличие такого депозита позволит выплатить выигрыши игрокам, а также оплатить налоги даже в случае убыточности казино. Кроме того, во избежание мошеннических манипуляций с налогами в законе оговаривается подключение всех казино онлайн к специальной компьютерной кассовой системе. Налоговое регулирование осуществляется через данную систему, а контролирующие работу казино структуры имеют посредством системы доступ к финансовым отчетам казино.

Для того, чтобы подключиться к кассовой системе у казино был год – до апреля прошлого года. Начиная с этого времени, началась адаптация всех получивших лицензию казино к установленным указом правилам и новым законам.

На полную адаптацию операторам казино отведено 2 года, так как, согласно планам властей, к 2021 году в Республике не будут функционировать нелегальные и нечестные казино. Указанные меры позволяют в первую очередь контролировать соблюдение требований законодательства операторами казино, однако это также поможет обезопасить игроков, их личные данные и денежные средства. 0 Максим Рыженков: «Молочный Мир» – предприятие с огромным экспортным потенциалом» Капитализация Tesla впервые достигла ста миллиардов долларов