Источник материала: Новости Волковыска

БПС-СБербанк пересмотрел комиссию за прием платежей наличными в кассах. Банк будет брать комиссию за каждый платёж, сообщает пресс-служба банка

С 20 января 2020-го БПС-Сбербанк повысил комиссию за прием наличных денег и совершение операции по банковской платежной карточке в кассе банка по платежам в пользу производителя услуг с 3 до 5 рублей.

Комиссия будет взиматься за каждый платеж. Например, если оплатить в кассе свет, коммуналку и мобильный телефон, то эти 3 платежа обойдутся в дополнительные 15 рублей.

Банк не берёт комиссию за плату "по прямым договорам, заключённым между банком и производителями услуг, разовым платежам, при уплате налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения". Кроме того, комиссия не взимается при оплате страховых платежей.