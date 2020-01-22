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Прятался от Гитлера, знакомился с Короткевичем и молча давал интервью. Что делал Мессинг в Минске

22.01.2020 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Великого провидца и гипнотизера XX века Вольфа Мессинга судьба несколько раз приводила Минск.

Прятался от Гитлера, знакомился с Короткевичем и молча давал интервью. Что делал Мессинг в Минске
Что он здесь делал и чем запомнился — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Прятался от Гитлера

В первый раз Мессинг попал в Минск в 1939 году. Здесь он скрывался от преследований Гитлера, которому ранее предсказал гибель фашистской империи, если она двинется на восток. За голову предсказателя фюрер объявил награду в 250 тыс. рейхсмарок.

В Беларуси Мессинга сначала приняли с прохладцей, поскольку в Советском Союзе с опаской относились к гадалкам, колдунам и магам. Его способности неоднократно проверяли представители власти. Ему устраивали различные испытания, которые он успешно проходил, после чего оставили жить в Минске на два года.

Познакомился с Короткевичем


В 1960-х Мессинг вновь посетил белорусскую столицу с концертом, который проходил в филармонии, рассказали в документальном проекте «Обратный отсчет» телеканала ОНТ. Именно во время выступления гипнотизер познакомился с именитым белорусским писателем Владимиром Короткевичем. По заданию супруги писателя Мессинг должен был найти ее мужа в огромном зале. В последний момент перед началом испытания Короткевич поменялся местами с мальчиком, который сидел рядом. Испытуемый без труда нашел нужный ряд, однако на месте, которое он искал, оказался школьник. Мессинг все-таки определил того, кого искал, и признался, что это задание стало одним из интереснейших за всю историю выступлений.

Давал интервью

Во время очередного визита в белорусскую столицу гипнотизер дал интервью фотожурналисту Николаю Амельченко, рассказывало издание «АиФ». Встреча проходила в стенах БГУ, где организовали выступление Мессинга. Интервью проходило… молча. Корреспондент мысленно задавал ясновидцу вопросы, а тот точно так же на них отвечал.

Вот как тогда объяснил свою способность читать мысли Мессинг:

— У каждого человека, в том числе и у вас, были такие случаи в жизни: вы идете с другом, каждый из вас думает о чем-то своем, личном, и вдруг ваш спутник произносит вслух мысль, которая в этот момент пришла в голову и вам. Или, скажем, в театре вы почувствовали на своем затылке чей-то внимательный взгляд, повернулись и увидели человека, который смотрит не на сцену, а на вас. Словом, в каждом человеке заложены способности телепата: у одних — больше, у других — меньше. Я отличаюсь от других людей тем, что у меня эти способности заложены в значительно больших дозах.

Справочно:

Вольф Мессинг родился в 1899 году под Варшавой в еврейской семье. В 11 лет он сбежал из дома, и в нем проявились необыкновенные способности: он мог читать мысли, предсказывать будущее и гипнотизировать людей. Некоторое время он работал в берлинском паноптикуме, демонстрируя свои способности, однако в 1939 году сбежал в Советский Союз. За свою жизнь гипнотизер неоднократно встречался со Сталиным. Выступал иллюзионистом в цирке. В 1971-м ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Скончался в ноябре 1974 года, заранее зная дату и время собственной смерти.

Фото lichnosti.net
 
Теги: Минск
 
 
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Великого провидца и гипнотизера XX века Вольфа Мессинга судьба несколько раз приводила Минск.
 
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