«Отрежу голову и пришлю тебе видео». Волонтеры просят милицию разобраться с живодерами в Житковичах

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

В нескольких группах во «ВКонтакте» стали появляться фотографии котов — сначала живых, а затем мертвых с провокационными подписями: «Казнить или помиловать?» Один из пользователей, увидев такой пост, обратился в милицию, второй — в прокуратуру, сообщает TUT.BY .

«В Житковичах формируется группа по зачистке города от бродячих животных. Не проходите мимо, сделаем вместе наш город чище. Внесем вклад в развитие нашего города и вложим частичку добра. Вступайте в наши ряды по отлову и отстрелу собак и котов», — такая запись появилась недавно в группе во «ВКонтакте» Житковичи Online.

Пост о том, что выезд «на отстрел скоро, нужно помогать людям», появился 19 января. Некоторые пользователи забили тревогу: в группах стали выкладывать снимки сперва живых котов, а затем их же, только уже мертвых. Люди, которые призывают к расправе над животными, пишут сообщения: «Я поймал кота. Казнить или помиловать? Отрежу голову и видео тебе пришлю».