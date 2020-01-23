Вкусно и просто. Старый деревенский рецепт картофельных блинов

Ингредиенты
|Картофель
|300–350 г
|Ряженка
|200 мл
|Лук
|1 шт.
|Чеснок
|2 зубчика
|Вода
|100 мл
|Яйцо
|1 шт.
|Масло растительное
|2 ст. л.
|Соль, перец молотый
|по вкусу
|Мука
|120–130 г
Картофель и лук очищаем от кожуры, моем и натираем на мелкой терке. Добавляем ряженку, чеснок, взбиваем массу до однородности. В получившуюся жидкость кладем яйцо, добавляем воду, масло растительное, соль, перец, муку, тщательно размешиваем.
В сковороду наливаем растительное масло и жарим блины по 3–4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. Приятного аппетита!
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Автор: Intex-press