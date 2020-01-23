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Вкусно и просто. Старый деревенский рецепт картофельных блинов

23.01.2020 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Старый деревенский рецепт картофельных блинов

Фото: img-global.cpcdn.com

Ингредиенты

Картофель 300–350 г
Ряженка 200 мл
Лук 1 шт.
Чеснок 2 зубчика
Вода 100 мл
Яйцо 1 шт.
Масло растительное 2 ст. л.
Соль, перец молотый по вкусу
Мука 120–130 г

Картофель и лук очищаем от кожуры, моем и натираем на мелкой терке. Добавляем ряженку, чеснок, взбиваем массу до однородности. В получившуюся жидкость кладем яйцо, добавляем воду, масло растительное, соль, перец, муку, тщательно размешиваем.

В сковороду наливаем растительное масло и жарим блины по 3–4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. Приятного аппетита!

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Предлагаем приготовить вкусные и сытные блинчики по нашему рецепту. Блины по вкусу напоминают драники, и их можно есть с любой соленой начинкой.
 
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