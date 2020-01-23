Вкусно и просто. Старый деревенский рецепт картофельных блинов

Ингредиенты

Картофель 300–350 г Ряженка 200 мл Лук 1 шт. Чеснок 2 зубчика Вода 100 мл Яйцо 1 шт. Масло растительное 2 ст. л. Соль, перец молотый по вкусу Мука 120–130 г

Картофель и лук очищаем от кожуры, моем и натираем на мелкой терке. Добавляем ряженку, чеснок, взбиваем массу до однородности. В получившуюся жидкость кладем яйцо, добавляем воду, масло растительное, соль, перец, муку, тщательно размешиваем.

В сковороду наливаем растительное масло и жарим блины по 3–4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. Приятного аппетита!

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