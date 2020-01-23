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МАРТ считает неприемлемыми требования таксистов о повышении тарифов на их услуги

23.01.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Требования водителей такси по повышению тарифов на пассажироперевозки являются неприемлемыми, считают в МАРТ.

МАРТ считает неприемлемыми требования таксистов о повышении тарифов на их услуги
"Всеми участниками встречи было высказано мнение о том, что ряд предложений, высказанных в обращении водителей такси, являются неприемлемыми", - говорится в заявлении МАРТ по итогам рабочей встречи по проблемным вопросам автомобильных перевозок такси при участии представителей Минтранса, ассоциаций перевозчиков и диспетчерских служб такси.

В ходе встречи также было также отмечено, что все возникающие вопросы необходимо решать цивилизованно и открыто.

20 января в ряде СМИ появились сообщения о требовании водителей такси повысить стоимость поездок.

В ближайшее время МАРТ и Минтранс с приглашением представителей сторон всех заинтересованных участников рынка будет проведено очередное заседание рабочей группы, в ходе которого планируется рассмотреть поднятые в обращении вопросы.

Кроме того, в МАРТ напомнили, что существующие проблемы функционирования рынка услуг такси уже рассматриваются. Так, в 2019 году была создана рабочая группа по вопросам развития конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобилями такси, в состав которой входят представители МАРТ, Минтранс, МНС, ассоциаций ряда автомобильных перевозчиков, диспетчерских служб и информационные системы. Также, Заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Кухаревым. 26 ноября 2019 г. утвержден Комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров.


Как сообщалось, белорусские таксисты в открытом письме к МАРТ требовали повышения тарифов, в противном случае 31 января они устроят забастовку.

Глава МАРТ Владимир Колтович в ответ на письмо заявил, что "таким образом диалог мы не построим". Он призвал участников рынка решать подобные вопросы в открытом режиме и заверил, что для этого ведомство готово предоставить свою площадку. При этом министр отметил, что должны учитываться интересы обеих сторон - как перевозчиков, так и пассажиров.

Между тем первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович на рабочей встрече в МАРТ высказал мнение, что цены на услуги такси могут снизиться еще больше с приходом на рынок новых игроков.
 
 
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Требования водителей такси по повышению тарифов на пассажироперевозки являются неприемлемыми, считают в МАРТ.
 
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