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Баянист из Барановичей уже в 5 раз попробует попасть на Евровидение

23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На один шаг ближе к «Евровидению – 2020», которое пройдет в мае в Нидерландах, оказались нынче 49 конкурсантов, хотя изначально на участие в национальном отборе было подано 95 заявок. Счастливчики, которым отдали предпочтение на самом первом отборочном этапе, сразятся за путевку в финал 27 января в студии «600 метров» Белтелерадиокомпании.

Баянист из Барановичей уже в 5 раз попробует попасть на Евровидение

В списке претендентов на участие в «Евровидении» в этот раз нет вокалистов или групп, которые бы напрямую представляли нашу область. Но встречаются имена тех, кто начинал свой жизненный и творческий путь здесь. Это уроженка Бреста вокалистка Алена Горбачева, баянист Виталий Воронко, который родился и вырос в Барановичах, а также двое выходцев из Дрогичина – певица Юлия Коренюк, выступающая под псевдонимом Июль, и один из участников группы «PROвокация» Артем Солодуха.

Для всех этих исполнителей это далеко не первая попытка попасть на «Евровидение», но безоговорочный рекордсмен по количеству своих участий в национальных отборах – Виталий Воронко.

Накануне прослушивания Zarya.by поговорила с самым медийным баянистом страны, который регулярно принимает участие в каких только можно отечественных телепроектах, а также засветился в британском шоу талантов и даже побывал на скандальном российском «Доме-2».

Баянист из Барановичей уже в 5 раз попробует попасть на Евровидение

– Виталий, вы участвовали во множестве проектов: от белорусской «Песни года» и до английского «Britain’s got talent». Почему снова решили попытаться попасть на «Евровидение»?

– Честно говоря, я не особо хотел подавать заявку, потому что в национальном отборе участвую (задумывается)… уже в пятый раз, и пока безуспешно. Можно сказать, я потерял уже все надежды, связанные с этим конкурсом, но в этом году снова решился, потому что прислушался к своему сердцу, которое мне подсказывало: нужно участвовать. Дело в том, что я написал песню. Она называется «Listen to your heart», и я ее посвящаю всем онкобольным. Вся эта история очень личная: у меня есть определенные семейные обстоятельства, повлиявшие на мое творчество, но которые бы мне не хотелось афишировать.

Баянист из Барановичей уже в 5 раз попробует попасть на Евровидение

– Но, я полагаю, на сцене вы появитесь в привычном всем образе – баяниста?

– Конечно. Как раз сейчас заканчиваются работы по созданию моего нового, абсолютно инновационного баяна. Надеюсь, инструмент будет уже готов к прослушиваниям.

– Приоткроете завесу тайны, в чем будет его инновация?

– Ни в коем случае, вы все увидите на сцене! Единственное, чем могу поделиться, так это тем, что идея инструмента вынашивалась мной целых два года. Сейчас я играю на баяне белорусской фабрики «Зонта», и он тоже в каком-то роде инновационный, ведь в нем используются современные электронные технологии. Новый инструмент также будет базироваться на этом.

Баянист из Барановичей уже в 5 раз попробует попасть на Евровидение

– Баян – единственный ваш козырь? Или чем-то еще собираетесь усилить выступление?

– Я проанализировал все свои предыдущие выступления на национальных отборах, и понял, что в каждом действительно чего-то не хватало. Да, возможно, я неплохой шоумен, но солист, будем откровенны, не очень сильный. Поэтому и решил пригласить вокалистку, которая на самом деле сможет показать высокий класс. Вместе со мной будет выступать певица из Питера, финалистка шоу «Голос» Оксана Войтович. Также я позвал в команду очень крутого белорусского трубача Владимира Семенюка. Думаю, всё в целом должно звучать интересно. По крайней мере, сама песня получилась с немного западным звучанием. Сведение и мастеринг мне помогали делать в Америке. Два года назад я учился там на курсах аранжировки, а также записывался на студии California road. В штатах у меня много творческих контактов, и это здорово помогает.

– Какой у вас был самый высокий результат за все время участия в национальных отборах?

– Я дважды выходил в финал: в 2013-м и 2015-м. Причем, в 2013 году я впервые пытался попасть на «Евровидение».

– Кого считаете своим самым серьезным конкурентом в этот раз? 

– Думаю, каждый белорусский певец, приложивший силы и энергию, имеет шанс на победу. И я очень рад, что в этом году на отборе уделяют внимание именно белорусам. Всегда приятно, когда страну представляют наши артисты. Еще учась в консерватории, я заметил, как много у нас талантливых людей! И «Евровидение» – это замечательная площадка для того, чтобы они реализовали там свой потенциал.

– Виталий, когда же вы начали реализовывать свои творческие способности? В каком возрасте познакомились с баяном?

– В девять лет. Я окончил музыкальную школу в Барановичах, а потом колледж имени М. Глинки в Минске. У меня был выбор – поступать в столицу или остаться дома и продолжить там обучение. Но поскольку я выиграл республиканский конкурс имени И.Жиновича и мог как лауреат поступать без экзаменов, то, конечно, выбрал первое. Так же я оказался и в консерватории: выиграв конкурс и не сдавая испытаний. В этом плане я очень везучий человек (смеется).

– Вы сегодня часто бываете в Барановичах? Случайно не планируете выступить на родине с концертом?

– Бываю часто. И как раз сейчас веду переговоры с барановичским клубом «NERO», чтобы 14 февраля выступить там. Это будет концерт в рамках моего гастрольного тура «Рок-хиты на электробаяне». Я планирую объехать 21 город: возможно, удастся договориться и с Брестом. Мне хочется, чтобы концерты проходили не в больших залах, а в формате квартирников, где можно будет не только выступить, но и пообщаться с публикой. Я инициировал этот тур с целью познакомить заново людей с баяном. Сегодня многие думают, что это сугубо народный инструмент, но это не так – его возможности гораздо шире. К сожалению, из-за того, что не наблюдается эволюции баяна, с каждым годом сокращается количество желающих учиться играть на этом инструменте. И речь не только о Беларуси, это глобальная проблема. Поэтому я стараюсь всячески популяризировать баян, чтобы как можно больше людей захотели научиться на нем играть. И думаю, у меня это неплохо получается (смеется). Мое выступление на британском шоу талантов набрало более 50 миллионов просмотров и попало в топ-10 самых смешных роликов.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  На один шаг ближе к «Евровидению – 2020», которое пройдет в мае в Нидерландах, оказались нынче 49 конкурсантов, хотя изначально на участие в национальном отборе...
 
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