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В Барановичском районе перевернулся «Мерседес-Бенц Вито», пострадала пассажирка
23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 22 января около 19:05 часов. По предварительной информации: 36-летний житель Барановичей управлял автомобилем марки «Мерседес-Бенц Вито» и двигался по автодороге Р99 «Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно», по направлению к Барановичам.
На 26 километре указанной автодороги, на закруглении дороги влево, водитель не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет, после чего опрокинулся.
В результате ДТП 57-летняя пассажирка, жительница Слонима, получила травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла 22 января около 19:05 часов. По предварительной информации: 36-летний житель Барановичей управлял автомобилем марки «Мерседес-Бенц Вито» и...
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