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В Барановичском районе перевернулся «Мерседес-Бенц Вито», пострадала пассажирка

23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 22 января около 19:05 часов. По предварительной информации: 36-летний житель Барановичей управлял автомобилем марки «Мерседес-Бенц Вито» и двигался по автодороге Р99 «Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно», по направлению к Барановичам.

В Барановичском районе перевернулся «Мерседес-Бенц Вито», пострадала пассажирка

На 26 километре указанной автодороги, на закруглении дороги влево, водитель не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет, после чего опрокинулся.

В результате ДТП 57-летняя пассажирка, жительница Слонима, получила травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение.

Проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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  Дорожная авария произошла 22 января около 19:05 часов. По предварительной информации: 36-летний житель Барановичей управлял автомобилем марки «Мерседес-Бенц Вито» и...
 
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