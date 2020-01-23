В Барановичском районе перевернулся «Мерседес-Бенц Вито», пострадала пассажирка

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 22 января около 19:05 часов. По предварительной информации: 36-летний житель Барановичей управлял автомобилем марки «Мерседес-Бенц Вито» и двигался по автодороге Р99 «Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно», по направлению к Барановичам.





На 26 километре указанной автодороги, на закруглении дороги влево, водитель не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет, после чего опрокинулся.

В результате ДТП 57-летняя пассажирка, жительница Слонима, получила травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение.

Проводится проверка.