В Беларуси пенсионеры активно изучают иностранные языки и компьютерную грамоту

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси бум на обучение пенсионеров – многие сели за парты и активно изучают иностранные языки, сообщает «МИР 24».

В одном из университетов на каждое место претендуют сразу три взрослых человека. Иностранный язык чаще всего изучают для путешествий и работы в интернете.

«Нужно смотреть в сторону того, что у нас увеличивается пенсионный возраст, и люди продолжают работать. Важно развитие навыков, которые пригодятся им в работе, и возможность переквалификации», – сказала куратор учебных групп Ольга Шишло.

Всего в университете больше 20 направлений. Все занятия для пожилых – бесплатные. Самые популярные уроки – по ландшафтному дизайну, компьютерной грамоте и макияжу.

«Мы научились правильно накладывать макияж, начиная с крема, делать процедуры для лица, гимнастику», – рассказала студентка Лилия Соловьева.

Сейчас в стране разрабатывают Национальную стратегию в интересах пожилых людей. Через 10 лет в возрасте старше 60 будет каждый четвертый белорус.