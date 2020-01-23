|
В Беларуси пенсионеры активно изучают иностранные языки и компьютерную грамоту
23.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси бум на обучение пенсионеров – многие сели за парты и активно изучают иностранные языки, сообщает «МИР 24».
В одном из университетов на каждое место претендуют сразу три взрослых человека. Иностранный язык чаще всего изучают для путешествий и работы в интернете.
«Нужно смотреть в сторону того, что у нас увеличивается пенсионный возраст, и люди продолжают работать. Важно развитие навыков, которые пригодятся им в работе, и возможность переквалификации», – сказала куратор учебных групп Ольга Шишло.
Всего в университете больше 20 направлений. Все занятия для пожилых – бесплатные. Самые популярные уроки – по ландшафтному дизайну, компьютерной грамоте и макияжу.
«Мы научились правильно накладывать макияж, начиная с крема, делать процедуры для лица, гимнастику», – рассказала студентка Лилия Соловьева.
Сейчас в стране разрабатывают Национальную стратегию в интересах пожилых людей. Через 10 лет в возрасте старше 60 будет каждый четвертый белорус.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из университетов на каждое место претендуют сразу три взрослых человека. Всего в университете больше 20 направлений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)