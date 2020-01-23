Городская, но с нотками прежней жизни. История брестской деревни Аркадия с XVII века

Источник материала: Виртуальный Брест

«БВ» продолжает цикл статей о населенных пунктах, вошедших в черту города. Сегодня мы расскажем о деревне Аркадия, которая 1 июля 2007 года стала частью Бреста.





Аркадия известна с XVII столетия как деревня в Берестейском воеводстве Великого княжества Литовского. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году она была в составе Слонимской, с 1797 года — Литовской, а с 1801-го — Гродненской губерний Российской империи. Также входила в состав имения Пожежин.

В 1868 году Аркадия отмечена как деревня Гершонского церковного прихода. В 1876 году в ней насчитывалось 38 дворов и 278 жителей, которые входили в Пожежинскую сельскую общину. В 1890 году крестьянам Аркадьевского сельского товарищества, в котором были деревни Аркадия и Дубинки, принадлежало 283,3 десятин земли.

После переписи 1897 года здесь было уже 66 дворов и проживало 517 жителей. Как и многие деревни того времени, Аркадия имела свой хлебозапасный магазин. В 1905 году число аркадьевцев уменьшилось до 270 человек. В этот период деревня входила в Каменице-Жировицкую волость Брестского повета Гродненской губернии. В 1921 году в ней насчитывалось всего 24 двора и 131 житель, а в 1940 году — 69 хозяйств и 356 сельчан.

Памятное место

Особое место в жизни Аркадии занимает одно историческое событие: здесь 15 сентября 1648 года казнили игумена Афанасия Филипповича (Брестского), известного белорусского общественного, политического и церковного деятеля. В 1649 году Православная церковь канонизировала святого преподобномученика Афанасия.

На рубеже XIX–XX столетий на месте смерти святого Афанасия Брестского построили часовню, в которой в дни празднования его памяти совершали богослужения. Во время хрущевских гонений храм закрыли, но верующие продолжали приходить к полуразрушенной часовне, чтобы поклониться святому Афанасию. Примечательно, что на месте казни всегда можно было увидеть живые цветы.





В 80-е годы минувшего столетия часовню передали в ведение Православной церкви. Силами прихожан храм восстановили, а в 1988 году в нем совершили первое богослужение. Знаковым событием для жителей Аркадии стало и то, что в 1993 году храм посетил глава Польской православной церкви Митрополит Варшавский и всея Польши Василий. Через два года, в июле 1995-го, в часовне побывал Пптриарх Алексий II, благословивший открытие Свято-Афанасиевского мужского монастыря. После здание часовни расширили, а к церковному дому пристроили трапезную и несколько келий, также построили монастырский корпус с надвратной церковью и архиерейскими покоями.





Восемнадцатого сентября, в день мученической кончины Афанасия Брестского и в третье воскресение после Пятидесятницы, к Афанасиевскому монастырю совершают крестные ходы. Сам же храм в честь преподобномученика стал памятником архитектуры деревянного народного зодчества с элементами ретроспективно-русского стиля, также достопримечательностью бывшей деревни.

Жили-были аркадьевцы…

Подробных сведений, как жила деревня предыдущие столетия, не сохранилось. Можно только предположить, что они тесно связаны с историческими событиями того времени. Это видно из того, как деревня меняла свою «прописку».





Однако о том, какой была ее жизнь в прошлом веке, рассказал коренной житель Константин Зданевич: «Аркадия всегда была небольшой деревней, и в ней жили очень дружные люди. Жили по-разному — кто лучше, а кто хуже. Бабушка рассказывала, что там, где сейчас форт, была деревня Пьяновец и панский фольварк. Жителям ее, когда началось строительство форта, предложили переселиться — так бабушка переехала Аркадию.

Жили люди тяжело, много трудились. Отец ездил на работу на лошади в Южный. На ней возил песок, гравий, тогда там строили дома. Мама каждое утро носила в город продавать молоко, чтобы заиметь хоть немного денег на обиход. Хозяйство каждый держал в Аркадии. У нас было две коровы, лошадь, две свиньи, одна из них была на продажу, а вторая — себе, также имели кур и уток. Возле нашего дома было небольшое озеро, там они и плавали. Сейчас на этом месте стоит дом.

Мать шла в поле и нас, троих сыновей, брала с собой. Мать несет колыску, а за спиной — малый. Несет и «триногу» — три палки, когда в поле заходила, ставила их, накрывала радюшкой (полотно, могла быть и другая ткань). Меньший Степан сидит и Лёню колышет, а я с матерью картошку полем. Тогда дети работали с самого детства. Пасли коров. Был у нас пастух, но припасывали по очереди: если две коровы, то два дня пасешь, а одна — один день. Пасли их на Паньково, так место называлось. Места — это поля и леса около деревни, по-разному у нас именовали, еще говорили — около Щербика.

Дома в Аркадии были маленькие, возле них росли сады. Яблоки, груши раньше только сушили, как сейчас, компоты не закатывали. А так приготовит мама чугунок картошки или супа из бобов… Это была тяжелая жизнь, не то что сейчас: пошел в магазин и всё купил. В 1946–1947 годах давали карточки на 950 грамм хлеба. Брат пойдет за ним, покуда придет, скушает его. Вот так и жили.

Но жили весело. Детьми в лапту играли, волейбол, прятки и в войну. Поделаем ружья из дерева и наступаем: одни со стороны, а другие — из-за угла. А свадьбы какие хорошие были! По три дня гуляли! Песни пели, на гармони играли, переодевались в жениха и невесту: женщина — в молодого, а мужчина — в молодую. Смеху сколько было, а радости! Любые праздники проходили весело.





Например, собиралась наша семья и соседняя, приходил мамин брат, выпьют по сто грамм и песни поют. Как хорошо пели! «Стоит гора высокая, а пид горой гай», «Лепш з таким родом не знатыся, чтоб в понедельник растатыся». Я тоже пел, играл. Как только весна, старушки на лавочках начинают собираться, делятся новостями, песни поют. На вечерки приходили. Выйдешь вечером во двор и слышишь — поют в Митьках, в Котельни, а сейчас такого нет. На проводы собирали гулянки, а потом провожали солдата всей деревней в армию.

А какая дисциплина была в школе! Мы в Гершонскую ходили, она была, где сейчас магазин находится. Нас учила учительница Анелька, мы лишнее слово боялись сказать или движение сделать. Внимательно слушали ее. Как жизнь быстро прошла, как сон…»

Жизнь действительно стремительно бежит вперед. С того давнего времени осталось совсем немного, да и то в основном воспоминания. Аркадия получила новое очертание, на смену старым и маленьким домам пришли новые и большие, порой в два этажа усадьбы. Однако, несмотря на изменения, она продолжает жить не только городской жизнью, но и чуть-чуть прежней.