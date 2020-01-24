Вкусно и просто. Мясные гнезда с сыром и перепелиными яйцами

Ингредиенты
|Свинина (мякоть)
|500 г
|Лук
|1–2 шт.
|Чеснок
|1 зубчик
|Батон
|100 г
|Яйцо куриное
|1 шт.
|Соль, перец черный молотый
|по вкусу
|Сухари панировочные
|5 ст. л.
|Сыр
|100 г
|Яйца перепелиные
|10–12 шт.
Мякоть свинины нарезаем небольшими кусочками. Лук очищаем, моем, разрезаем на части. Батон нарезаем ломтиками и замачиваем в молоке. Пропускаем через мясорубку нарезанное мясо, лук, батон. Добавляем в фарш соль, перец молотый, яйцо, тщательно размешиваем.
Руки смачиваем в воде и формируем круглые котлеты, обваливаем их в сухарях и выкладываем в застеленную пергаментом форму для запекания. Основанием стакана делаем в центре каждого кругляша углубление. Ставим форму для запекания в духовку при температуре 190 градусов на 20 минут.
Нарезаем пластины сыра по количеству гнездышек. Достаем форму из духовки, кладем в каждое гнездышко кусочек сыра и в каждое углубление разбиваем перепелиное яйцо. Запекаем в духовке еще 10 минут. Приятного аппетита!