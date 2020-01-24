Вкусно и просто. Мясные гнезда с сыром и перепелиными яйцами

Ингредиенты

Свинина (мякоть) 500 г Лук 1–2 шт. Чеснок 1 зубчик Батон 100 г Яйцо куриное 1 шт. Соль, перец черный молотый по вкусу Сухари панировочные 5 ст. л. Сыр 100 г Яйца перепелиные 10–12 шт.

Мякоть свинины нарезаем небольшими кусочками. Лук очищаем, моем, разрезаем на части. Батон нарезаем ломтиками и замачиваем в молоке. Пропускаем через мясорубку нарезанное мясо, лук, батон. Добавляем в фарш соль, перец молотый, яйцо, тщательно размешиваем.

Руки смачиваем в воде и формируем круглые котлеты, обваливаем их в сухарях и выкладываем в застеленную пергаментом форму для запекания. Основанием стакана делаем в центре каждого кругляша углубление. Ставим форму для запекания в духовку при температуре 190 градусов на 20 минут.

Нарезаем пластины сыра по количеству гнездышек. Достаем форму из духовки, кладем в каждое гнездышко кусочек сыра и в каждое углубление разбиваем перепелиное яйцо. Запекаем в духовке еще 10 минут. Приятного аппетита!

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