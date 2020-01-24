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Вкусно и просто. Мясные гнезда с сыром и перепелиными яйцами

24.01.2020 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Мясные гнезда с сыром и перепелиными яйцами

Фото: patee.ru

Ингредиенты

Свинина (мякоть) 500 г
Лук 1–2 шт.
Чеснок 1 зубчик
Батон 100 г
Яйцо куриное 1 шт.
Соль, перец черный молотый по вкусу
Сухари панировочные 5 ст. л.
Сыр 100 г
Яйца перепелиные 10–12 шт.

Мякоть свинины нарезаем небольшими кусочками. Лук очищаем, моем, разрезаем на части. Батон нарезаем ломтиками и замачиваем в молоке. Пропускаем через мясорубку нарезанное мясо, лук, батон. Добавляем в фарш соль, перец молотый, яйцо, тщательно размешиваем.

Руки смачиваем в воде и формируем круглые котлеты, обваливаем их в сухарях и выкладываем в застеленную пергаментом форму для запекания. Основанием стакана делаем в центре каждого кругляша углубление. Ставим форму для запекания в духовку при температуре 190 градусов на 20 минут.

Нарезаем пластины сыра по количеству гнездышек. Достаем форму из духовки, кладем в каждое гнездышко кусочек сыра и в каждое углубление разбиваем перепелиное яйцо. Запекаем в духовке еще 10 минут. Приятного аппетита!

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Красивое и аппетитное блюдо для будничного или праздничного меню непременно порадует детей и взрослых.
 
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