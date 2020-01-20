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«Авиаторы» стояли стеной на домашнем льду против юниорской сборной. Кто победил в Барановичах?

24.01.2020 05:50 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

«Авиаторы» стояли стеной на домашнем льду против юниорской сборной. Кто победил в Барановичах?

На вбрасывании – барановичский игрок Никита Нестеров (№32). Фото: hockey.by

Наша команда снова играла минимумом хоккеистов: Марсель Ахметов за большой штраф с удалением до конца матча в Витебске дисквалифицирован на три игры. Поэтому на домашний лед наши тренеры смогли выставить только тринадцать игроков и вратаря Леонида Рубана. 

Сорок минут игры юниоры осаждали его ворота, устроив настоящую бомбардировку — 31 бросок за два периода! Наш кипер и его оборонцы стояли стеной, но количество все же переросло в качество два раза: на 14-й минуте капитан юниорки Кузнецов открыл счет в большинстве, а на 26-й минуте Антонович поймал «летчиков» на смене. Несколько раз неудачную смену  состава могли использовать и хозяева: «один в ноль» выскакивали Александр Паценкин, Виктор Артюшенко, Александр Молофеев, но Алексей Колосов, кипер «юниоров», своих ни разу не подвел. Похоже, в апреле на юниорском чемпионате мира в США за пост №1 можно быть спокойным. 

Но здесь и сейчас барановичским зрителям была нужна победа «авиаторов». И хотя они, в очередной раз проявив характер, сумели одну шайбу отквитать — это молниеносным броском сделал Дмитрий Климовец, многочисленные удаления окончательно сломали и так нестройную игру наших парней. На 48-й минуте Никита Нестеров получил матч-штраф за толчок соперника на борт, пять минут меньшинства, в которые хозяева выстояли, но потратили слишком много сил, и в последние две минуты пропустили два «контрольных» гола — 1:4.

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24 января соперники вновь померяются силами… 



Протокол игры

«Авиатор» – «Беларусь (U18) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

23 января. Барановичи. Ледовый дворец.

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Судьи: главный – Н. Рудько, линейные – О. Кузьминых, Е. Парфененко.

Шайбы: 0:1 – С. Кузнецов (М. Ярута, Суворова, бол.), 13:12. 0:2 – Антонович (Шило, Долкарт), 25:06. 1:2 – Климовец (Артюшенко), 45:57. 1:3 — С. Кузнецов (Залесинский, Суворов), 58:16. 1:4 – Полегошко (Пироговский, Герасимов, в пустые ворота), 58:52.

Штраф: 39:2. Броски: 23 (5-6-12) – 40 (16-15-9). Вбрасывания: 15:20.

Лучшие игроки: Рубан – С.Кузнецов.

ХК «Авиатор»: 94. Рубан (0:00 — 58:32, 58:52 — 60:00); 52. Вусик (А) – 71. Косинский, 21. Ал-й Паценкин – 32. Н. Нестеров (5+20) – 18. Ал-р Паценкин (2); 89. Филиппов (А) (8) – 91. Климовец, 61. Артюшенко (К) – 84. Бусько (4) – 74. Молофеев; 5. Рублев – 26. Таболин, 78. Ткачук.

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Теги: Витебск
 
 
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В матче «Группы 3» чемпионата Беларуси по хоккею, который прошел 23 января в Ледовом дворце, барановичский хоккейный клуб проиграл команде «Беларусь (U-18)» – 1:4. 
 
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