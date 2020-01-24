Межкомнатные двери в интерьере

Источник материала: Новости Могилева





Пробовали ли Вы представить жилой дом или квартиру без межкомнатных дверей? Попробуйте, и первое, что придет Вам на ум, - это пустота, дискомфорт и неудобство. Межкомнатные двери не только придают интерьеру законченный вид и акцент дизайну, но и выполняют несколько важных функций. Они разграничивают комнаты и другие помещения, обеспечивают звукоизоляцию, защищают от сквозняков и просто дают возможность посидеть в комнате, в полном одиночестве и расслабиться после насыщенного дня.

В настоящий момент выбор межкомнатных дверей настолько велик, что найти подходящий и желаемый вариант для своего дома совсем несложно. Можно подобрать двери в зависимости от Вашего дизайна и интерьера. Например, филенчатые, щитовые, царговые, погонажные или стеклянные двери. Или же по способу открывания, например, распашные или раздвижные. Кроме того, межкомнатные двери предлагаются разных стилей, таких как классика, модерн, барокко и даже эко стиль. Конечно же, не стоит забывать и про расцветку, цветовая гамма настолько обширна, что можно реализовать любые свои желания и идеи. Но, а если Вы хотите придать своей комнате оригинальности и уникальности, то отличным вариантом будут фотообои , наклеивающиеся на дверь с ровной поверхностью. В последнее время фотообои начали набирать популярность, поэтому дизайнеры решили поэкспериментировать и преображать ими, не только стены, но и двери. Фотообои можно выбрать с разной основой, текстурой и с любым рисунком, который подойдет и украсит Ваш интерьер. А также с правильно подобранными фотообоями, Вы сможете визуально увеличить комнату в длину и ширину или же скрыть недостатки и разные повреждения дверей.

Если Вы сейчас находитесь на этапе поиска или замены дверей, не торопитесь с окончательным решением. Посмотрите, какой большой и разнообразный выбор Вам предлагается. Подумайте, что лучше подойдет под Ваш интерьер, нужно ли, чтобы двери придавали яркий акцент или наоборот были светлыми и легкими. А может Вам и не надо менять двери, а стоит воспользоваться фотообоями, которые отлично освежат и придадут ощущение новизны интерьеру.

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