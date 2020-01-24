«Страдания завышены». Девушка выпала из маршрутки и получила 13 переломов, владелец оспаривает компенсацию

Источник материала: Tut.by

Прошлым летом в центре Витебска — на остановке «Площадь Свободы» напротив ТЦ «Марко-сити» — произошло ДТП: из салона маршрутки выпала 22-летняя девушка, попала под колесо и получила серьезные травмы. Суд наказал и водителя — ограничением свободы, и владельца микроавтобуса — он должен заплатить потерпевшей за моральный ущерб 40 тысяч рублей. Однако хозяин маршрутки считает эту сумму завышенной и обжалует приговор. Пострадавшая же горожанка заявляет, что ее здоровье не восстановилось и через полгода.



Маршрутное такси, принадлежащее ИП Виктору Русаковичу. Фото предоставлено семьей Русаковичей

Что произошло. Кратко

Около половины пятого вечера 28 июня 2019 года на остановке «Площадь Свободы» в маршрутку № 88, которая ехала по улице Ленина на Московский проспект, садилась 22-летняя жительница Витебска Анастасия М. (имя изменено по просьбе девушки. — Прим. TUT.BY). Однако пассажирка даже не успела зайти в такси, как выпала из него на проезжую часть и получила тяжелые травмы.

СК сообщил , что Александр Туминский, 60-летний водитель маршрутки Mercedes-Benz Sprinter Classic, принадлежащей ИП Виктору Русаковичу, не убедился в том, что автоматическая дверь микроавтобуса закрыта и что зашедшие в салон пассажиры сели на свои места, — и начал движение. В это время Анастасия и выпала из салона на дорогу.

В материалах дела говорится, что девушка попала под правое заднее колесо маршрутки. С переломами ребер, травмами позвоночника и органов брюшной полости ее доставили в областную больницу. Там она лечилась 2 месяца: вначале в реанимации, потом в хирургическом и травматологическом отделениях. До выписки была лежачей, за ней ухаживали медперсонал и мать.

Против водителя маршрутки Александра Туминского тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

В октябре 2019 года суд приговорил Туминского к 3 годам «домашней химии». Мужчина 5 лет не сможет работать водителем.

К гражданскому ответчику — владельцу маршрутки Виктору Русаковичу — девушка заявила иск о компенсации морального вреда на 60 тысяч рублей. Суд уменьшил эту сумму до 40 тысяч.

Mercedes-Benz, из которого выпала девушка, сейчас под арестом. Если Русакович не выплатит пассажирке 40 тысяч, то микроавтобус у него заберут в счет возмещения вреда.



Улица Ленина в Витебске и остановка «Площадь Свободы», где летом 2019 года произошло ДТП

Что было в суде?

На процессе обвиняемый Александр Туминский частично признал вину. Он согласился с тем, что начал движение с открытой дверью салона. По его словам, момент посадки Анастасии он не видел: был сосредоточен на дорожной обстановке. Затем перестроился. Автомобиль остановил после того, как пассажиры закричали, что на дорогу выпала девушка.

На суде водитель заявил, что травмы Анастасия и вовсе получила под колесами другой маршрутки — № 42, которая и стояла впереди.

Водитель маршрутки № 42 в суде говорил, что не видел, как именно пассажирка 88-го такси получила травмы. Но утверждал, что сам наехать на нее никак не мог: в момент ее падения его маршрутка стояла на остановке, и в нее входили-выходили пассажиры.



Снимок носит иллюстративный характер

Пострадавшая сообщила, что, зайдя в маршрутку № 88, зацепилась сумкой за дверь и громко попросила водителя подождать. Однако он резко тронулся с места, поворачивая налево. Анастасия выпала на дорогу, и ее проволокло по асфальту

Запись уличной камеры видеонаблюдения показала, что белый микроавтобус с открытой дверью отъехал от остановки «Площадь Свободы», опередил впередистоящую маршрутку. Через несколько метров остановился — все так же с открытой дверью. Все это Туминский в суде не оспаривал.

В итоге суд признал, что Анастасия М. получила травмы, попав под маршрутку № 88. При вынесении приговора судья учел, что обвиняемый не был судим, но не раз привлекался к «административке» по линии ГАИ, в том числе за грубые нарушения ПДД.



Снимок носит иллюстративный характер

Пострадавшая: «До сей поры еще не восстановила здоровье»

Анастасия рассказала TUT.BY, что сейчас хорошо помнит только то, что, когда она выпала из маршрутки, ее «протащило по асфальту»:

— Я зашла в маршрутку, и водитель поехал с открытой дверью. Я выпала. Меня протянуло по дороге, и только потом автомобиль остановился. Скорая еле успела довезти меня до больницы. Была при смерти. Четыре дня я была в реанимации. Одних переломов костей у меня 13. Плюс другие травмы. Не могла вставать с постели в больнице два месяца. Еще целый месяц после выписки ходила на костылях. До сей поры хожу в корсете. Недавно только стала сидеть — так как делать этого нельзя было полгода… Я окончила университет, но работать по состоянию здоровья мне еще нельзя. На суде моим представителем была мать. Она сказала, что не требует от владельца маршрутки чего-то сверхъестественного, и что деньги за моральный вред мне нужны, чтобы как-то жить, пока я не трудоспособна.

В больнице Анастасию навестили владелец маршрутки Виктор Русакович и водитель Александр Туминский.

— Они пришли ко мне после того, как меня перевели из реанимации в палату. Хозяин маршрутки предложил мне помощь своего знакомого мануального терапевта. Но я отказалась.



Снимок носит иллюстративный характер

Владелец маршрутки: «Сумма иска крайне завышена»

52-летний гражданский ответчик Виктор Русакович обжаловал приговор в части иска о компенсации марального вреда в областном суде. В апелляционной жалобе он написал, что считает сумму «крайне завышенной». Свою позицию мужчина объясняет тем, что пассажирке «не присвоена группа инвалидности, повторное нахождение на стационарном лечении ей не назначалось».

«Имеет значение и то, что после ДТП пострадавшая неоднократно публиковала в соцсети фотографии, подтверждающие, что она ведет активный образ жизни и не лишена возможности передвигаться без посторонней помощи. Данный факт опровергает показания матери потерпевшей о том, что ее дочь нуждается в постоянном уходе», — написал в апелляционной жалобе Виктор Русакович.

Кроме того, по мнению хозяина маршрутки, Анастасия, садясь в такси, проявила «халатную неосторожность», так как «не предприняла все меры для своей безопасности»: мол, если бы она держалась за поручни, то не упала бы.

Виктор Русакович просил областной суд уменьшить сумму компенсации морального вреда до 8 тысяч рублей и не лишать его микроавтобуса как единственного источника заработка. Он обращает внимание суда на то, что с потерей транспорта работы также лишатся два наемных водителя.

По словам владельца маршрутки, Mercedes-Benz Sprinter Classic 2015 года выпуска он купил в 2018 году в кредит — и теперь каждый месяц платит банку около 1300 рублей. По его словам, у него на иждивении находится 82-летний отец. Сам Виктор Русакович — инвалид третьей группы, перенес две операции после инфарктов. Его доход в месяц в среднем составляет 560 рублей.

Областной суд 10 января оставил приговор первого суда без изменений.



Остановка «Площадь Свободы» в Витебске

Сейчас Виктор Русакович подал жалобу на имя председателя областного суда. Он настаивает, что суд первой инстанции доподлинно не установил, колесом какой маршрутки — № 88 или № 42 — травмирована Анастасия М., а также считает, что «моральные страдания потерпевшей суд оценил выше», чем потерю работы двумя его водителями и лишение его самого источника заработка.

— В 52 года с двумя инфарктами для меня лишение работы — путь в нищету, тем более, что автобус, который забирают, куплен в кредит, который еще платить и платить. У меня остался только один выход — обращаться в Верховный суд.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.



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