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«Страдания завышены». Девушка выпала из маршрутки и получила 13 переломов, владелец оспаривает компенсацию
Источник материала: Tut.by
Прошлым летом в центре Витебска — на остановке «Площадь Свободы» напротив ТЦ «Марко-сити» — произошло ДТП: из салона маршрутки выпала 22-летняя девушка, попала под колесо и получила серьезные травмы. Суд наказал и водителя — ограничением свободы, и владельца микроавтобуса — он должен заплатить потерпевшей за моральный ущерб 40 тысяч рублей. Однако хозяин маршрутки считает эту сумму завышенной и обжалует приговор. Пострадавшая же горожанка заявляет, что ее здоровье не восстановилось и через полгода.
Что произошло. Кратко
Около половины пятого вечера 28 июня 2019 года на остановке «Площадь Свободы» в маршрутку № 88, которая ехала по улице Ленина на Московский проспект, садилась 22-летняя жительница Витебска Анастасия М. (имя изменено по просьбе девушки. — Прим. TUT.BY). Однако пассажирка даже не успела зайти в такси, как выпала из него на проезжую часть и получила тяжелые травмы.
СК
В материалах дела говорится, что девушка попала под правое заднее колесо маршрутки. С переломами ребер, травмами позвоночника и органов брюшной полости ее доставили в областную больницу. Там она лечилась 2 месяца: вначале в реанимации, потом в хирургическом и травматологическом отделениях. До выписки была лежачей, за ней ухаживали медперсонал и мать.
Против водителя маршрутки Александра Туминского тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
В октябре 2019 года суд приговорил Туминского к 3 годам «домашней химии». Мужчина 5 лет не сможет работать водителем.
К гражданскому ответчику — владельцу маршрутки Виктору Русаковичу — девушка заявила иск о компенсации морального вреда на 60 тысяч рублей. Суд уменьшил эту сумму до 40 тысяч.
Mercedes-Benz, из которого выпала девушка, сейчас под арестом. Если Русакович не выплатит пассажирке 40 тысяч, то микроавтобус у него заберут в счет возмещения вреда.
Что было в суде?
На процессе обвиняемый Александр Туминский частично признал вину. Он согласился с тем, что начал движение с открытой дверью салона. По его словам, момент посадки Анастасии он не видел: был сосредоточен на дорожной обстановке. Затем перестроился. Автомобиль остановил после того, как пассажиры закричали, что на дорогу выпала девушка.
На суде водитель заявил, что травмы Анастасия и вовсе получила под колесами другой маршрутки — № 42, которая и стояла впереди.
Водитель маршрутки № 42 в суде говорил, что не видел, как именно пассажирка 88-го такси получила травмы. Но утверждал, что сам наехать на нее никак не мог: в момент ее падения его маршрутка стояла на остановке, и в нее входили-выходили пассажиры.
Пострадавшая сообщила, что, зайдя в маршрутку № 88, зацепилась сумкой за дверь и громко попросила водителя подождать. Однако он резко тронулся с места, поворачивая налево. Анастасия выпала на дорогу, и ее проволокло по асфальту
Запись уличной камеры видеонаблюдения показала, что белый микроавтобус с открытой дверью отъехал от остановки «Площадь Свободы», опередил впередистоящую маршрутку. Через несколько метров остановился — все так же с открытой дверью. Все это Туминский в суде не оспаривал.
В итоге суд признал, что Анастасия М. получила травмы, попав под маршрутку № 88. При вынесении приговора судья учел, что обвиняемый не был судим, но не раз привлекался к «административке» по линии ГАИ, в том числе за грубые нарушения ПДД.
Пострадавшая: «До сей поры еще не восстановила здоровье»
Анастасия рассказала TUT.BY, что сейчас хорошо помнит только то, что, когда она выпала из маршрутки, ее «протащило по асфальту»:
— Я зашла в маршрутку, и водитель поехал с открытой дверью. Я выпала. Меня протянуло по дороге, и только потом автомобиль остановился. Скорая еле успела довезти меня до больницы. Была при смерти. Четыре дня я была в реанимации. Одних переломов костей у меня 13. Плюс другие травмы. Не могла вставать с постели в больнице два месяца. Еще целый месяц после выписки ходила на костылях. До сей поры хожу в корсете. Недавно только стала сидеть — так как делать этого нельзя было полгода… Я окончила университет, но работать по состоянию здоровья мне еще нельзя. На суде моим представителем была мать. Она сказала, что не требует от владельца маршрутки чего-то сверхъестественного, и что деньги за моральный вред мне нужны, чтобы как-то жить, пока я не трудоспособна.
В больнице Анастасию навестили владелец маршрутки Виктор Русакович и водитель Александр Туминский.
— Они пришли ко мне после того, как меня перевели из реанимации в палату. Хозяин маршрутки предложил мне помощь своего знакомого мануального терапевта. Но я отказалась.
Владелец маршрутки: «Сумма иска крайне завышена»
52-летний гражданский ответчик Виктор Русакович обжаловал приговор в части иска о компенсации марального вреда в областном суде. В апелляционной жалобе он написал, что считает сумму «крайне завышенной». Свою позицию мужчина объясняет тем, что пассажирке «не присвоена группа инвалидности, повторное нахождение на стационарном лечении ей не назначалось».
«Имеет значение и то, что после ДТП пострадавшая неоднократно публиковала в соцсети фотографии, подтверждающие, что она ведет активный образ жизни и не лишена возможности передвигаться без посторонней помощи. Данный факт опровергает показания матери потерпевшей о том, что ее дочь нуждается в постоянном уходе», — написал в апелляционной жалобе Виктор Русакович.
Кроме того, по мнению хозяина маршрутки, Анастасия, садясь в такси, проявила «халатную неосторожность», так как «не предприняла все меры для своей безопасности»: мол, если бы она держалась за поручни, то не упала бы.
Виктор Русакович просил областной суд уменьшить сумму компенсации морального вреда до 8 тысяч рублей и не лишать его микроавтобуса как единственного источника заработка. Он обращает внимание суда на то, что с потерей транспорта работы также лишатся два наемных водителя.
По словам владельца маршрутки, Mercedes-Benz Sprinter Classic 2015 года выпуска он купил в 2018 году в кредит — и теперь каждый месяц платит банку около 1300 рублей. По его словам, у него на иждивении находится 82-летний отец. Сам Виктор Русакович — инвалид третьей группы, перенес две операции после инфарктов. Его доход в месяц в среднем составляет 560 рублей.
Областной суд 10 января оставил приговор первого суда без изменений.
Сейчас Виктор Русакович подал жалобу на имя председателя областного суда. Он настаивает, что суд первой инстанции доподлинно не установил, колесом какой маршрутки — № 88 или № 42 — травмирована Анастасия М., а также считает, что «моральные страдания потерпевшей суд оценил выше», чем потерю работы двумя его водителями и лишение его самого источника заработка.
— В 52 года с двумя инфарктами для меня лишение работы — путь в нищету, тем более, что автобус, который забирают, куплен в кредит, который еще платить и платить. У меня остался только один выход — обращаться в Верховный суд.
TUT.BY будет следить за развитием ситуации.
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«Страдания завышены». Девушка выпала из маршрутки и получила 13 переломов, владелец оспаривает компенсацию
Прошлым летом в центре Витебска - на остановке «Площадь Свободы» напротив ТЦ «Марко-сити» - произошло ДТП: из салона маршрутки выпала 22-летняя девушка и получила...
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