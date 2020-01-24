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В Сети появились официальные изображения Samsung Galaxy S20

24.01.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До анонса новых топовых смартфонов от Samsung — линейки Galaxy S20 — осталось совсем немного времени. Аппараты покажут 11 февраля на презентации в Сан-Франциско (США). Дизайн гаджетов «сливали» в Сеть уже несколько раз, но тогда рендеры делались на основе имеющейся об устройствах информации. А недавно известный инсайдер Roland Quandt опубликовал официальные изображения новинок.

Как и предполагалось ранее, устройства получат экраны во всю переднюю панель c «дыркой» под фронтальную камеру в центре. Сзади — массивные блоки под основные камеры. В Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra соответственно будет от трех до пяти модулей. При этом S20 Ultra сможет снимать со 100-кратным цифровым зумом.










 

Привычного 3,5-мм разъема для наушников во всей тройке не будет, клавиши питания и регулировки громкости разместятся на правой грани девайсов. От клавиши Bixby, которая была в линейки Galaxy S10, откажутся. Заряжать аппараты будут через порт USB-C, в активе также окажется технология защиты от воды и пыли по стандарту IP68.

Диагонали дисплеев от младшей к старшей модели составят 6,2, 6,7 и 6,9 дюймов. Процессором (во всяком случае, на нашем рынке) будет фирменный Exynos 990 (7-нм техпроцесс). Объем аккумуляторов — 4000, 4500 и 5000 мАч. Операционная система — Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

 








Ориентировочные цены гаджетов уже известны. Так, начальная модификация топового Galaxy S20 Ultra с поддержкой 5G-сетей в Европе составит 1349 евро (128 ГБ). Модель с хранилищем на 512 ГБ оценят в 1549 евро.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung:

 
 
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Ориентировочные цена гаджетов также уже известны.
 
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