Брестские таможенники пресекли ввоз комплектующих на Br50 тыс.

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 12 тыс. незадекларированных единиц комплектующих к электрооборудованию, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.





Грузовой автомобиль следовал из Италии, белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска "Козловичи" . Водитель представил к оформлению документы с информацией, что в грузовом отсеке, принадлежавшем российской фирме-перевозчику, - партия электрошкафов и электрообрудования.





"Однако таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса позволил выявить незаконные довложения - крупную партию комплектующих к ввозимому оборудованию. По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированных комплектующих составила более Br50 тыс.", - отметили в Брестской таможне.





По факту недекларирования начат административный процесс (ч.1 ст.14.5 КоАП).





В пункте пропуска "Козловичи" в 2019 году таможенники выявили около 570 фактов перемещения партий различных товаров без декларирования.



