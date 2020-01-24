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Брестские таможенники пресекли ввоз комплектующих на Br50 тыс.

24.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 12 тыс. незадекларированных единиц комплектующих к электрооборудованию, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Брестские таможенники пресекли ввоз комплектующих на Br50 тыс.

Грузовой автомобиль следовал из Италии, белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска "Козловичи". Водитель представил к оформлению документы с информацией, что в грузовом отсеке, принадлежавшем российской фирме-перевозчику, - партия электрошкафов и электрообрудования.

Брестские таможенники пресекли ввоз комплектующих на Br50 тыс.

"Однако таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса позволил выявить незаконные довложения - крупную партию комплектующих к ввозимому оборудованию. По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированных комплектующих составила более Br50 тыс.", - отметили в Брестской таможне.

Брестские таможенники пресекли ввоз комплектующих на Br50 тыс.

По факту недекларирования начат административный процесс (ч.1 ст.14.5 КоАП).

Брестские таможенники пресекли ввоз комплектующих на Br50 тыс.

В пункте пропуска "Козловичи" в 2019 году таможенники выявили около 570 фактов перемещения партий различных товаров без декларирования.

Брестские таможенники пресекли ввоз комплектующих на Br50 тыс.

 
 
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