В Барановичах во дворе дома обнаружены боеприпасы

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Озерной обнаружены два предмета, напоминающие снаряды времен Великой Отечественной войны.





Хозяин приусадебного участка рассказал правоохранителям, что обнаружил боеприпасы в пескоцементной смеси, которая была привезена для укладки тротуарной плитки.

Саперно-пиротехнической группой в/ч 7404 установлено, что находками являются два артиллерийских снаряда времен ВОВ. Военнослужащие обследовали участок на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено.

В настоящее время снаряды уничтожены.

УВД напоминает : если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

Старший инспектор ГИОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская