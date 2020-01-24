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В Барановичах во дворе дома обнаружены боеприпасы

24.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Озерной обнаружены два предмета, напоминающие снаряды времен Великой Отечественной войны.

В Барановичах во дворе дома обнаружены боеприпасы

Хозяин приусадебного участка рассказал правоохранителям, что обнаружил боеприпасы в пескоцементной смеси, которая была привезена для укладки тротуарной плитки.

Саперно-пиротехнической группой в/ч 7404 установлено, что находками являются два артиллерийских снаряда времен ВОВ. Военнослужащие обследовали участок на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено.

В настоящее время снаряды уничтожены.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!

Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

Старший инспектор ГИОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская

 
 
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  В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Озерной обнаружены два предмета, напоминающие снаряды времен Великой...
 
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