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В Барановичах во дворе дома обнаружены боеприпасы
24.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Озерной обнаружены два предмета, напоминающие снаряды времен Великой Отечественной войны.
Хозяин приусадебного участка рассказал правоохранителям, что обнаружил боеприпасы в пескоцементной смеси, которая была привезена для укладки тротуарной плитки.
Саперно-пиротехнической группой в/ч 7404 установлено, что находками являются два артиллерийских снаряда времен ВОВ. Военнослужащие обследовали участок на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено.
В настоящее время снаряды уничтожены.
Старший инспектор ГИОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская
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В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Озерной обнаружены два предмета, напоминающие снаряды времен Великой...
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