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В Барановичском районе произошло ДТП с участием дикого животного
24.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 23 января. По предварительной информации: около 19:30 32-летний барановичанин, управляя автомобилем марки «Ауди А6», двигался по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница Российской Федерации», в направлении Бреста.
Транспортное средство получило механические повреждения, лось погиб на месте происшествия.
В случае ДТП с дикими животными водитель должен:
- вызвать сотрудников
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Авария произошла 23 января. По предварительной информации: около 19:30 32-летний барановичанин, управляя автомобилем марки «Ауди А6», двигался по автодороге М1/Е30...
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