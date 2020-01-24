В Барановичском районе произошло ДТП с участием дикого животного

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 23 января. По предварительной информации: около 19:30 32-летний барановичанин, управляя автомобилем марки «Ауди А6», двигался по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница Российской Федерации», в направлении Бреста.





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На 236 км водитель совершил наезд на дикое животное (лось), пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. от удара транспортное средство съехало в правый кювет.







В результате столкновения водитель и 26-летняя пассажирка с травмами доставлены УЗ «Барановичская городская больница».





Транспортное средство получило механические повреждения, лось погиб на месте происшествия.

В случае ДТП с дикими животными водитель должен:

- вызвать сотрудников ГАИ , которые передают информацию в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте. Ее сотрудники, ветеринарный врач и представитель Минприроды тоже выезжают на место аварии;



- обозначить место ДТП, выставив знак аварийной остановки;



- оставаться на месте происшествия.



Участникам ДТП следует помнить, что нельзя увозить с собой сбитое животное. В таком случае действия водителя приравняют к незаконной охоте, за что грозит уголовная ответственность за нарушение Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты.



ОИОС УВД, ГАИ УВД, фото и видео Барановичского РОВД