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В Барановичском районе произошло ДТП с участием дикого животного

24.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 23 января. По предварительной информации: около 19:30 32-летний барановичанин, управляя автомобилем марки «Ауди А6», двигался по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница Российской Федерации», в направлении Бреста.

В Барановичском районе произошло ДТП с участием дикого животного

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На 236 км водитель совершил наезд на дикое животное (лось), пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. от удара транспортное средство съехало в правый кювет.

В Барановичском районе произошло ДТП с участием дикого животного


В результате столкновения водитель и 26-летняя пассажирка с травмами доставлены УЗ «Барановичская городская больница».

В Барановичском районе произошло ДТП с участием дикого животного

Транспортное средство получило механические повреждения, лось погиб на месте происшествия.

В случае ДТП с дикими животными водитель должен:

- вызвать сотрудников ГАИ, которые передают информацию в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте. Ее сотрудники, ветеринарный врач и представитель Минприроды тоже выезжают на место аварии;

- обозначить место ДТП, выставив знак аварийной остановки;

- оставаться на месте происшествия.

Участникам ДТП следует помнить, что нельзя увозить с собой сбитое животное. В таком случае действия водителя приравняют к незаконной охоте, за что грозит уголовная ответственность за нарушение Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты.

ОИОС УВД, ГАИ УВД, фото и видео Барановичского РОВД

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Авария произошла 23 января. По предварительной информации: около 19:30 32-летний барановичанин, управляя автомобилем марки «Ауди А6», двигался по автодороге М1/Е30...
 
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