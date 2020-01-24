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Музей истории Бреста увеличит площади за счет бывшего здания судов на ул. Леваневского

24.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в историческом здании, где раньше размещались суды Московского и Ленинского районов, планируют создать новое культурное пространство, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Светлана Семашко.

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Речь идет о здании на улице Леваневского, построенном в 1928 году по проекту архитектора Юлиана Лисецкого. Оно входит в состав комплекса историко-культурных ценностей "Исторический центр Бреста". Изначально здание было административным. Местные власти решили перепрофилировать объект. В перспективе туда переедут отдел культуры и городской методический центр, есть идеи создать городской выставочный зал. Два этажа планируется передать музею истории Бреста.

Музей истории Бреста увеличит площади за счет бывшего здания судов на ул. Леваневского

"Поскольку здание является историко-культурной ценностью, на проведение ремонтно-реставрационных работ необходимо получить разрешение Министерства культуры. Изготовим проект, в котором предусмотрим внутренние работы и благоустройство прилегающей территории. Нацелены сделать интересным и современным новое культурное пространство для нашего города. Сроки реализации проекта уточняются", - рассказала Светлана Семашко.

В частности, музей истории города, расположенный в построенном в первой трети ХХ века особняке, сможет значительно расширить свои площади. "Наши экспозиционные площади - всего около 200 кв.м. Сейчас у нас нет помещений для фондохранилища. А это сердце любого музея, там находятся коллекции", - отметила директор музея Светлана Томчук.

Музей истории Бреста увеличит площади за счет бывшего здания судов на ул. Леваневского

В музее истории Бреста насчитывается более 4 тыс. предметов с XVII века до современности. Каждый год фонды пополняются примерно 150 новыми экспонатами. Безусловно, самый эксклюзивный из них - подлинник Брестской Библии, который был передан в дар главой государства во время торжеств в честь 1000-летия города. Уникальный экземпляр 14 января впервые выставили на всеобщее обозрение. В этом году он будет экспонироваться только три месяца.

 
Теги: Брест
 
 
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