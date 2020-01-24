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В Ивье гость украл и продал медали ветерана-афганца

24.01.2020 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О раскрытии по горячим следам дела о краже наград за боевые заслуги сообщает пресс-служба СК в официальном аккаунте в Telegram.

К правоохранителям Ивьевского района 22 января обратился сельчанин, ветеран Афганской войны. Мужчина рассказал, что накануне Нового года у него гостил 56-летний знакомый, выпили. Спустя какое-то время хозяин не обнаружил своих медалей. На место происшествия выбывали оперативники, по факту кражи возбудили уголовное дело.

- Выяснилось, что, когда хозяин дома уснул, подозреваемый увидел пиджак с наградами, которые тут же решил украсть. Позже он продал украденное скупщику за 70 белорусских рублей, - пояснили в СК.

Сейчас подозреваемый находится под обязательством о явке. А правоохранители продолжают розыск украденных медалей, чтобы изъять их и возвратить владельцу.
 
 
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О раскрытии по горячим следам дела о краже наград за боевые заслуги сообщает пресс-служба СК в официальном аккаунте в Telegram.
 
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