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Назван лучший фильм этого столетия

24.01.2020 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Назван лучший фильм этого столетия

Эксперты и читатели журнала Empire выбрали 10 лучших фильмов XXI века.

Первое место досталось картине «Безумный Макс: Дорога ярости», вышедшей в 2015 году. По мнению авторов рейтинга, этот фильм стал произведением искусства, кино в жанре экшен. В нем большое количество экшн-сцен и трюков, снятых с участием каскадеров, с минимальным использованием компьютерной графики, пишет iz.ru

На втором месте – «Властелин Колец: Братство кольца» (2001 год). Фильм назван прекрасным пересказом книги, с юмором и с душой изобразившим мир произведений Джона Толкина. Картина принесла колоссальный успех режиссеру Питеру Джексону, ранее специализировавшемуся на не слишком популярных фильмах ужасов.

Еще в тройке лидеров фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь» (2008). Картину похвалили за отличный образ Джокера, сыгранного Хитом Леджером.

В пятерку лучших также попали «Начало» с Леонардо Ди Каприо и «Лунный свет».

В топ-10 фильмов столетия включили «Социальную сеть», ставшую, по мнению журналистов, описанием «классической трагедии истории происхождения Facebook», «Мстители: Война бесконечности», который окрестили «самым невероятным мега-блокбастером XXI века», а также картины «Прочь», «Лабиринт Фавна» и «Трудности перевода».

 
 
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Эксперты и читатели журнала Empire выбрали 10 лучших фильмов XXI века.
 
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