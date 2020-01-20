Их все меньше, но они побеждают. Реванш «летчиков» против «юниоров» на льду в Барановичах

Дмитрий Климовец (№91) и Олег Филиппов (№89) забили по одному голу в матче «Авиатор» – «Беларусь (U18) 24 января. Фото: сообщество «Хоккейный клуб «Авиатор» во «ВКонтакте»

Наша команда продолжает бить рекорды — на второй матч спаренного тура против «юниоров» тренеры «Авиатора» смогли выставить только 11 хоккеистов. За сутки «потерялись» еще два боевых штыка: центрфорвард первого звена Никита Нестеров за удаление до конца игры, которое он получил накануне, и главный наш бомбардир Алексей Паценкин.

Две с хвостиком пятерки, в которых вынужденно «центрили» защитники Дмитрий Климовец и Егор Рублев, поначалу не справились с напором талантливых и мощных «ушек» — те, на шаг опережая наших хоккеистов в середине стартового периода, открыли счет — 0:1.

Но во второй трети «летчики», пропустив второй раз, сумели вернуться в игру. Увеличив темп из последних сил, они «на одном крыле» забили три шайбы. Результат сделали самые опытные: капитан Виктор Артюшенко и универсал Алексей Бусько набрали по два результативных очка. А эффектную точку красивым и точным кистевым броском поставил Александр Молофеев — 4:2.

РЕКЛАМА

Комментарий главного тренера «Авиатора» Алексея Страхова:

— Знаете, сейчас зашел в раздевалку, спросил у ребят, за что или за кого они играют. Они ответили, что друг за друга. Вот и весь сказ.

Они просто молодцы, что смогли в таком состоянии, в каком находится команда, провести два матча. Всех поздравляю с хорошим хоккеем! Какие тут уже схемы, когда вчера 13, а сегодня 11 человек? Вчера не смогли зацепиться, а сегодня сотворили чудо. Я думаю, зрителям понравилось. Всех с победой!

Протокол игры

РЕКЛАМА

«Авиатор» – «Беларусь (U18) – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

24 января. Барановичи. Ледовый дворец спорта. 953 зрителя.

Судьи: главный – Д. Казаков, линейные –А. Горошко, Е. Скакун.

Шайбы: 0:1 – М. Ярута (Суворов, Кузьмин), 12:44. 1:1 – Бусько (Артюшенко, Ткачук), 24:01. 1:2 – Кузьмин (Полегошко, Герасимов), 28:50. 2:2 – Климовец (Косинский), 35:15. 3:2 – Филиппов (Бусько, Артюшенко), 36:04. 4:2 – Молофеев (без ассистентов), 47:12.

Артюшенко не реализовал штрафной бросок, 51:09.

Штраф: 2 – 12. Броски: 27 (11-13-3) – 33 (9-13-11). Вбрасывания: 32 — 32. Лучшие игроки: Молофеев – Кузьмин.

ХК «Авиатор»: 94. Рубан; 52. Вусик (А) – 71. Косинский, 74. Молофеев – 91. Климовец – 18. Ал-р Паценкин (2 мин. штрафа); 89. Филиппов (А) – 26. Таболин, 61. Артюшенко (К) – 5. Рублев — 78. Ткачук; 84. Бусько.