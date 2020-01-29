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Пожилой велосипедист поехал на "красный" и был сбит на переходе

29.01.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 28 января около 17:37 часов. По предварительной информации: 28-летний водитель управлял автомобилем марки «Фольксваген Кадди» и двигался по улице Советской Конституции.

Пожилой велосипедист поехал на "красный" и был сбит на переходе

На перекрестке улицы Ленинградской и проспекта Партизанского, на регулируемом пешеходном переходе, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, брестчанин совершил наезд на 70-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по велосипедной дорожке, на запрещающий сигнал светофора.

Пожилой велосипедист поехал на "красный" и был сбит на переходе

В результате ДТП житель областного центра получил травмы и был госпитализирован в Брестскую областную больницу.

Пожилой велосипедист поехал на "красный" и был сбит на переходе

Проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция области напоминает об обязательном соблюдении Правил дорожного движения. Запрещающий сигнал светофора означает запрет для движения. Не торопитесь переходить на противоположную сторону, пока не загорится «зеленый». Желание сэкономить минуту, может закончится потерей здоровья или трагедией.

 
 
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  Дорожная авария произошла 28 января около 17:37 часов. По предварительной информации: 28-летний водитель управлял автомобилем марки «Фольксваген Кадди» и двигался...
 
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