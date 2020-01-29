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Пожилой велосипедист поехал на "красный" и был сбит на переходе
29.01.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 28 января около 17:37 часов. По предварительной информации: 28-летний водитель управлял автомобилем марки «Фольксваген Кадди» и двигался по улице Советской Конституции.
На перекрестке улицы Ленинградской и проспекта Партизанского, на регулируемом пешеходном переходе, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, брестчанин совершил наезд на 70-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по велосипедной дорожке, на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП житель областного центра получил травмы и был госпитализирован в Брестскую областную больницу.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла 28 января около 17:37 часов. По предварительной информации: 28-летний водитель управлял автомобилем марки «Фольксваген Кадди» и двигался...
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